تكنولوجيا: إصدار ابل القادم من أجهزة iPad Air يأتي بتكلفة أقل وآداء أعلى كفاءة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير أجهزة MacBook وأجهزة الآيباد التي تأتي بمعالجات ترتكز على معمارية ARM، وفي أحدث التقارير كشف عن خطط شركة ابل لإطلاق جهاز iPad Air بتكلفة أقل من إصدار الشركة السابق مع كفاءة وآداء أعلى.

أكد تقرير DigiTimes على أن ابل قد بدأت في تدوير سلاسل التوريد الخاصة بالشركة، إستعداداً لإنتاج أجهزة MacBook والآيباد التي تضم معالجات بمعمارية ARM، حيث تضع شركة ابل توقعات بإرتفاع المبيعات مع إنطلاق الجيل الجديد من الأجهزة.

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ومن بين أجهزة الآيباد المرتقبة هذا العام جهاز iPad Air المميز بحجم 10.8 إنش في الشاشة، والذي تستخدم فيه ابل إستراتيجية iPhone SE، حيث يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج مميزة بآداء قوي مع تكلفة أقل.

ولقد قدمت ابل جهاز iPad Air للعام 2019 برقاقة معالج A12 مع سعر يبدأ من 500 دولار، بينما جاء الإصدار السابق iPad 10.2 برقاقة معالج A10 مع سعر 330 دولار.

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