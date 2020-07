مراجعة سامسونج Samsung Galaxy Note 10 Lite – هاتف نوت الرخيص

هاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite اول محاولات سامسونج لإصدار هاتف من سلسلة نوت كهاتف متوسط منذ اطلاق هاتف Samsung Galaxy Note 3 Neo في عام 2014. و التي لم تكن تجربة ناجحة جدًا. الهاتف الحالي تجربة ممتازة. يمكن ان تقول ان هذا نسخة جديدة من هاتف Samsung Galaxy Note 9 و لكن مع بعض التضحيات. و مع اصلاح بعض الأخطاء. بعد تجربة لمدة 14 يومًا يمكن ان اقول ان Samsung Galaxy Note 10 Lite هو تجربة ناجحة من سامسونج. و يحمل اهتمامًا عاليًا في التفاصيل و لكن مع بعض العيوب التي قد تتمكن و قد لا تتمكن من تجاهلها. و لذلك هذه مراجعتنا لهاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت Samsung Galaxy Note 10 Lite هاتف نوت رخيص. هل يستحق الشراء ؟

مواصفات Samsung Galaxy Note 10 Lite

الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 المعالج Samsung Exynos 9810 ذاكرة الوصول العشوائي 6GB او 8GB ذاكرة التخزين الداخلي بسعة 128GB الكاميرات الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 12MP و فتحة عدسة f/1.7 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الثالثة بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع UltraWide الكاميرات الأمامية بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.2 البطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع

مراجعة Samsung Galaxy Note 10 Lite من ناحية الـ Hardware

في هذا القسم سنراجع جالاكسي نوت 10 لايت Samsung Galaxy Note 10 Lite من ناحية القطع فقط. ماذا يقدم الهاتف من ناحية المعالج و الكاميرا و البطارية؟. ماذا ينتج عن هذه التوليفة؟. ما الذي يمكن ان نتوقعه من هذه القطع؟. هل هذا التوقع صحيح؟. و لكن لن نتطرق في هذا الجزء ناحية الـSoftware. من ناحية الـSoftware لها قسم خاص بها و كيف يؤثر الـSoftware و ذلك لتباين حالة الجهاز مع التحديثات. لذلك فلنبدأ مع الـHardware. و كيف كان Samsung Galaxy Note 10 Lite من ناحية القطع؟.

المعالج و الأداء

Samsung Galaxy Note 10 Lite يصدر بمعالج Samsung Exynos 9810 الموجود بهاتف سامسونج الرائد Galaxy Note 9. المعالج ليس سيئًا و هو يقدم اداء جيد. و على هذا الهاتف لا اختلاف على الأداء. خاصة مع 8GB من ذاكرة الوصول العشوائي فالهاتف يقدم اداء ممتاز جدًا. في الألعاب مثلًا فانا العب Call of Duty Mobile على 80% من الرسوميات على معدل اطارات 60fps بشكل ثابت طول الوقت. لا تنخفض عن هذا الرقم نهائيًا. بدون حرارة مرتفعة تقريبًا 45 درجة الى 47 درجة مئوية. توقعت ان تزيد الحرارة عن هذا لكن لا اواجه مشكلة بها. مع وجود تعليق سأتحدث عنه في جزئية الـSoftware

من ناحية الـMultitask و تعدد المهام. فهاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite ممتاز بها. كشخص يستعمل الهاتف في تشغيل اكثر من تطبيق فلم اواجه مشكلة في تشغيل التطبيقات المتعددة. التنقل بين المتصفح و تطبيقات التواصل الإجتماعي و تطبيقات الملاحظات و تطبيق اليوتيوب يمر بسلاسة كبيرة. التطبيقات لا تأخذ وقتًا طويلًا للإقلاع. التجربة كانت جيدة بشكل كبير. امتلاء ذاكرة الوصول العشوائي امر صعب و لم استطع ملأها بسهولة رغم استخدامي الثقيل للجهاز. فلذلك الجهاز يحصل على 8.5/10 من ناحية الأداء و سأبين لم التقييم في نهاية المراجعة

البطارية و الشاحن

البطارية بسعة 4500mah مع شاحن بقدرة 25 watt. النظرة الأولية تشير الى ان هذه بطارية تزيد عن 24 ساعة بسهولة. و ان الشاحن سيأخذ اقل من ساعتين للشحن. هل كانت بنفس التوقع؟. لا البطارية هي بطارية 24 ساعة فقط. انا اقوم بشحن الهاتف كل يوم الساعة الثانية عشر ظهرًا تقريبًا و هذا جيد لأنه مع استعمال بقليل من الألعاب و كثير من التطبيقات و الوقت على الهاتف فهو يصمد لمدة 24 ساعة كاملين. و لكن الـStand by في هذا الهاتف سئ. معدل نقص البطارية المتوسط اثناء اطفاء الشاشة يساوي 2% لكل ساعة. رقم سئ جدًا. و لكن سأعلق عليه اثناء الكلام عن الـSoftware

بالنسبة لإستهلاك الشاشة فهو اكثر من ممتاز الشاشة تستهلك ما يصل الى 10% بصعوبة للساعة الواحدة. في احد التجارب البطارية استهلكت 58% من سعتها تقريبًا خلال 7 ساعات استعمال للهاتف. اي انها نظريًا كان يمكن ان تصل الى 12 ساعة من الإستخدام بدون مشاكل. و مع سرعة الشاحن فالهاتف يشحن من صفر الى 100% في ساعة و 24 دقيقة. يصل الى 50% من السعة في ما يقارب النصف ساعة من الوقت. و يمكن شحنه شحنًا بطيئًا في ساعتين بالضبط. تقييمي للبطارية و سرعة الشحن هي 8/10 و سأفسر التقييم في النهاية

الكاميرات

ما بين الإحباط و الجودة يمكن ان نعنون الكاميرات هكذا. فالكاميرات الخلفية تحمل جودة جيدة جدًا. الكاميرا الأمامية؟ هي احباط متوقع. بالنسبة للكاميرات الأمامية فتركيبة من كاميرا عادية بدقة 12MP و فتحة f/1.7 تصحبها كاميرا Telephoto للتقريب البصري بنفس الدقة مع فتحة f/2.4 و كاميرا Ultrawide بنفس الدقة ايضًا و بفتحة f/2.2 التركيبة مثالية جدًا. و الصور جيدة. في الإضائة القوية تخرج الكاميرا صورًا ممتازة و لا اواجه مشاكل اهتزازات بسبب وجود مثبت بصري OIS في الكاميرا العادية و كاميرا الـTelephoto. تفاصيل الصور من الكاميرا عمومًا ممتازة و استقبالها للضوء جيد جدًا. الكاميرات الـTelephoto و الـUltrawide لا تقل عن الكاميرا الأساسية في الجودة.

تجربة للكاميرات

في الإضائة الضعيفة يختلف الأمر بعض الشئ. الكاميرا الأساسية جيدة لكن تحتاج لتحسين فستحتاج ان تستعمل الوضع الليلي – و هو ما سأعلق عليه في جزئية الـSoftware – او الـPro mode. و للأسف الـPro Mode غير متاح الا للكاميرا الأساسية. و لكن عمومًا ففي الإضائة الضعيفة لا تطلب صورًا عظيمة. اطلب صورًا جيدة فقط. و في الإضائة القوية لا تخف مما تطلب فستلبي الكاميرات طلبك. الصور التي ستحصل عليها سينقصها Edit خفيف و بسيط و تصبح خلفية لجهازك

تجربة وضع الثبات

الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.2. محبطة و متوقعة. في الإضائة القوية لن تواجه مشاكل مع التفاصيل او مع الجودة. ستخرج الصورة بتفاصيل جيدة بتباين الوان ممتاز و الإضائة لن تكون عائقًا كبيرًا حتى امام الشمس. في الإضائة الليلية فستحتاج لتحسين الكاميرا بالوضع الليلي او بإضائة ففتحة العدسة الصغيرة لا تستقبل ضوءًا قويًا. فهي محبطة جدًا و لكني توقعت ذلك بسبب فتحة العدسة الضعيفة. و لذلك تقييمي للكاميرات هو 7.5/10 و سأحلل التقييم في النهاية

الحساسات و الشبكات

بإختصار شديد فالشبكة ليست الأقوى على الإطلاق داخل المنزل. في اماكن معينة بالمنزل استقبل 4G في اماكن اخرى استقبل 3G و لكن في الشارع و الأماكن المفتوحة فالشبكة ممتازة جدًا. لا تقل عن 4G ولا تضعف ابدًا. و استقبالها للمكالمات جيد و ممتاز بدون اي مشاكل. كذلك الـWifi و الـBluetooth لا مشاكل بإستقبالهم نهائيًا. مع وجود الحساسات الضرورية في الهاتف من حساس التسارع و التقارب و الـGyroscope فالهاتف يقترب للمثالية من ناحية الحساسات بشكل كبير كمان انه يمتلك NFC و هي ميزة مفيدة للعديد من الناس خاصة في عمليات الدفع و لذلك فتقييمه 9.5/10

الـGPS

ممتاز ايضًا. يمكن ان هذه اول نقطة تحصل على علامة كاملة 10/10 من عندي. الـGPS يستطيع تحديد مكاني بسرعة. يحدد المكان بدقة عالية و البوصلة لم احتاج لمعايرتها الا مرتين منذ بداية استعمالي للهاتف. و جربت الـGPS في تتبع مسار تحركي اثناء الجري كان جيدًا جدًا في تتبرع حركتي و خط سيري و اخرج خط السير بدقة عالية و حتى في حساب المسافات كانت نسبة الخطأ ضعيفة للغاية. لذلك فهو يستحق العلامة الكاملة هنا

قلم S Pen

Advertisements

القلم هو نفس قلم الـNote 9 بنفس الخواص. فهو ببطارية تشحن في اقل من دقيقة لتستعملها لمدة نصف ساعة. القلم استجابته جيدة و بدون تأخير في الإستجابة. حركته على الشاشة ناعمة غير خشنة ليست كالكتابة على الورق. و لكنه جيد جدًا. استعمله بدون توقف كل يوم. لا يعجبني فيه انه من البلاستيك اخاف ان ينكسر في يدي. و لكنه ممتاز. لا اضع تقييمًا للقلم بل سأضع تقييمًا لمزاياه عندما اتحدث عن الـSoftware و لكن يمكن ان اقول ان القلم هو نقطة شراء مهمة لهذا الهاتف

الشاشة و البصمة

الشاشة في Samsung Galaxy Note 10 Lite بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 1080×2400 و بمعدل تحديث 60Hz فقط هي ثاني افضل شاشة تحت 10 الاف جنيه من رأيي. لأنها ممتازة جدًا بتشبع الوان جيد جدًا الألوان ليست مشبعة بشكل زائد -ليست فاقعة- و في نفس الوقت ليست باهتة هي ممتازة بشكل كبير. تناسب عرض المحتوى المختلف. لن تضايقك في عرض الألعاب. حجمها كبير و هي شاشة طويلة فستعاني ان كانت يدك صغيرة بعض الشئ. و مدمج بها البصمة. الشاشة بإختصار جيدة جدًا و ستناسبك في اي وقت سواء تحت الشمس في الظلام في اي وقت فهي ممتازة

البصمة نفسها ليست الأفضل. دعنا نتفق ان بصمات الهواتف الرخيصة من سامسونج ليست ممتازة. فهي بصمة ضوئية Optical. ليست من الجيل القديم لكن معدل الخطأ بها يساوي 20%. لو كانت بصمة في الظهر مثل هاتف Pocophone f1 مثلًا كانت لتصبح افضل فمعدل الخطأ بها كان اقل من 10%. لكنها سريعة تأخذ اقل من ثانية -ليست الأسرع- ولا اعاني منها خاصة بعدما تعودت عليها. لكن اذا ابتل اصبعي بشكل كبير فإنها لا تستطيع معرفته الا بعدما يرجع لطبيعته جاف مجددًا. لذلك التقييم النهائي 8/10 و سأفسره اكثر لاحقًا

الصوتيات

السماعات للأسف فهي سماعة وحيدة Mono في اسفل الجهاز بموضع سئ يمكن كتمه بسهولة و في نفس الوقت مدخل السماعات في موضع متعب فاذا اردت اللعب مع توصيل السماعات ستعاني في الإمساك بالجهاز بعض شئ و لكن ستعتاد عليه. الصوتيات عالية مسموع بشكل كبيرو نقي. و سماعة المكالمات مسموعة و نقية و ستكون غير عون لك في الزحام. كما ان الميكروفونات تستقبل الصوت بشكل جيد. مع وجود مايكروفون اساسي و مايكروفون عزل ضوضاء فالتجربة الصوتية ممتازة حتى في الزحام

مدخل السماعات نفسه جيد كصوت لكنه لا يحتوي على Dac فاذا جربت سماعتك به و قارنتها مع هاتف آخر ستشعر بأن الهواتف الأخرى افضل بسبب عدم وجود Dac جيد للصوتيات. سامسونج حلت الأمر في الـSoftware و سأتحدث عنه في وقت لاحق. و لكن كتقييم فالصوتيات تحصل على 8.5/10

الخامات

بلاستيك لامع في الظهر. اطار معدني. شاشة زجاجية محمية بطبقات حماية Corning Gorilla Glass. في البداية سأقول ان سامسونج تستعمل البلاستيك كوسيلة لجعل الهاتف رخيصًا بعض الشئ. لكن ملمس البلاستيك مع الإطار المعدني غير سئ. ليس بجمال ملمس المعدن او الزجاج. لكنه ليس سيئًا. يعيبه كونه بلاستيك لامع هو التقاطه للبصمات و سهولة خدشه. لذلك فنصيحة مني لا تخرجه من الـCover. الأزرار ايضًا ذات احساس جيد و بضغطات قوية غير ناعمة. ممتازة. اذا اردت رأيي فالكاميرا بارزة بشكل ضعيف تقريبًا 2 او 1 ملليمتر عن الهاتف. يمكنك شراء Skin له و حماية لعدسة الكاميرات و لن تندم

مراجعة Samsung Galaxy Note 10 Lite من ناحية تأثير الـSoftware

بعد ان تناولنا هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت Samsung Galaxy Note 10 Lite من ناحية القطع نريد ان نربط الأمر بالنظام و الواجهة. كيف اثر النظام على التجربة و هل هي بالسلب ام بالإيجاب. و ما الفارق بين OneUI 2.1 و الإصدارات السابقة من الواجهة على هذا الهاتف. فمن التجربة ظهر فارق كبير على الهاتف بين اصدارات الواجهة و هذا ما سنشرح و نوضح في هذه المراجعة

التأثير على الأداء

معالج Samsung Exynos 9810 ليس معالج Snapdragon 845 فهاتف Samsung Galaxy Note 10 Lite من رأيي جيد اداءًا فقط على واجهة One UI و هذا ما تلاحظه في الفرق بين الهاتف قبل One UI 2.1 و بعدها. فقبل التحديث كان الأداء صعب الإحتمال. الأداء كان ضعيفًا جدًا مع بعض “التقطيعات” في الواجهة. و لكن بعد التحديث الى One UI 2.1 الهاتف تغير 180 درجة صار اقوى بكثير و الأداء تحسن جدًا. الشئ الأخير فهناك تطبق يسمى Game Plugins عند تثبيتك له ستتمكن من تحسين اداء الألعاب بنسبة 100%. و هو ما حدث فعلًا. سأترك رابط التطبيق لتحميله

تحميل التطبيق

عمر البطارية وسرعة الشحن

كما قلت فالبطارية محبطة من ناحية الـStand by. و لكن هناك بعض الإعدادات لضبط الأمر. فهناك اعدادات لوضع التطبيقات في ثبات تام تحت اسم Deep Sleeping Apps يمكنك وضع تطبيقات معينة لا تعمل في الخلفية ابدًا من هذه الإعدادات. كما يوجد اعدادات Adaptive power Saving. يقوم الهاتف في هذه الحالة بتشغيل / العاء تشغيل وضع توفير الطاقة بناء على استعمالك. و Adaptive battery ليتعلم الهاتف استخدامك. و الجيد في الأمر انه يعرف متى تنام ليدخل الهاتف في وضع الـDeep Sleep و الذي ينقص من البطارية 7% لأكثر من 8 ساعات نوم. احسنت سامسونج في حل هذه المشكلة. نعم يتحسن الأمر قليلًا في البطارية لكنها لازالت محبطة بعض الشئ.

مزايا القلم

هل معك Galaxy Note 9؟. نعم هو نفس القلم في كل شئ. قلم Samsung Galaxy Note 10 Lite مميز جدًا بنفس مزايا جالاكسي نوت 9 يمكن استعماله كجهاز تحكم في الهاتف لتصوير الشاشة او التقاط صورة او التحكم في الموسيقى. مع مزايا الكتابة و الشاشة مطفأة و الأمر جميل جدًا. يمكنك الرسم و التلوين على مجتمع Pen Up الخاص بسامسونج. يمكنك استعماله كفأرة لتحديد النصوص. او حتى الكتابة به و يقوم الهاتف بتحويل الكلمات المكتوبة باليد الى نصوص مكتوبة بالكمبيوتر كذلك. القلم يعطيك تجربة جيدة و هو نقطة حيدة لشراء الهاتف. الهاتف كتقييم اعطيه 9.5/10 لغياب مميزات Galaxy Note 10 عنه كانت لتكون اضافة افضل

تحسين الصوتيات

في الإختصار فالصوتيات محسنة بإستعمال تقنية Dolby ATMOS و Adapt Sound في الهاتف. تقوم اعدادات Dolby برفع مستوى الصوت و لكن مع الحفاظ على الجودة و على نقاء الصوت. التفاصيل الخاصة بالمقاطع الصوتية لا تشكل مشكلة خالص ولا تضعف خاصة لمحبي الصوتيات مثلي. كذلك Adapt Sound تقوم بتخصيص توازن ترددات الصوت بما يناسبك انت. رغم غياب الـDAC الا ان السوفتوير قد حسن الصوتيات بشكل كبير خاصة مع السماعات الخارجية

اعدادات الكاميرات

تطبيق الكاميرا هو اكثر تطبيق سهل التعامل معه في امور الكاميرات. التطبيق سهل الإستعمال بشكل كبير. و يمكنك تعديل الأوضاع الظاهرة امامك و اخفائها في قائمة Menu لتصبح الواجهة نظيفة امامك. التطبيق يدعم الوضع المحترف في الفيديوهات و الصور و يعطيك تحكمًا كبيرًا بالكاميرا. كما انه يدعم اوضاع توصير اضافية كـLive focus و Time lapse و يظهر لك ارشادات لإلتقاط افضل صور. تطبيق كاميرا Samsung تحسن بشكل كبير و هو تجربة ممتازة حقيقة

تجربة النظام و التخصيص

واجهة One UI 2.1 مستقرة بشكل كبير. لا تحمل كتل من التخصيصات الزائدة بل هي تحمل كل التخصيصات الأساسية كتقسيم الـApp drawer و الشاشة الرئيسية و تغيير توزيع التطبيقات كما تحب. و التعديل في الإختصارات في قائمة Quick Settings مع الوضع الليلي و الوضع العادي. مع دعم لمتجر الـThemes. لكنها تحتوي على دعم لإضافات Good lock من سامسونج الذي يحمل تخصيصات اضافية كتغيير شكل الـLock screen و شكل شريط الإشعارات و غيرها من الأمور اللطيف تواجدها في الهاتف. تقييمي للواجهة 9.5/10 و ذلك لغياب شئ مهم هو وضع Focus Mode لإغلاق الهاتف بالكامل مثل Zen mode في هاتف ون بلس. و لكن وضع التركيز الموجود يغلق العديد من التطبيقات لزيادة تركيزك بسهولة فهو غير سئ

ملخص مميزات Samsung Galaxy Note 10 Lite

المميزات

قلم S Pen المميز بشكل كبير

شاشة جيدة مع بصمة مدمجة بها

اداء الهاتف جيد و يعتبر من افضل الهواتف اداء تحت 10 الاف جنيه

نظام الهاتف مستقر و الواجهة مساعدة و مستقرة مع الـHardware

الكاميرات الخلفية ممتازة

البطارية يمكن شحنها بسرعة و تصمد لمدة 24 ساعة

العيوب

الكاميرا الأمامية محبطة

بالرغم من جودة البطارية الا ان الـ Stand by سئ جدًا

الهاتف بظهر بلاستيكي يسهل الخدش

البصمة ليست مفضلة رغم جودتها القوية

السماعات Mono

الخلاصة – هل اشتري Samsung Galaxy Note 10 Lite

بعد مراجعة جالاكسي نوت 10 لايت Samsung Galaxy Note 10 Lite فهاتف سامسونج يستحق الشراء تحت 10 الف جنيه. تقييمي الكلي له هو 8.7/10 و ذلك لأن الأداء جيد و لكن تحتاج لتطبيق خارجي لضبط الألعاب. و لأن البطارية من ناحية الـStand by محبطة. و الكاميرا الأمامية و جودة البصمة ليست الأفضل و هذا هاتف سعره يقترب من الـ10 الف جنيه فهذه عيوب تضايقك كمستخدم. و لكن هل تشتري Samsung Galaxy Note 10 Lite ام لا؟

بسعره الرسمي؟ لا فيمكن ان تقابل عروض سعر اقل من 9000 جنيه. و انا من رأيي فالهاتف يستحق 9000 جنيه كأقصى سعر له. فوق ذلك يمكنك ان تشتري هواتف مثل OnePlus 7T او Samsung Galaxy S10 Lite فهي افضل من ناحية الأداء و البطارية و الكاميرات بشكل ملحوظ. و لكن نقطة البيع الأخرى المهمة في هذا الهاتف هي القلم. القلم هو سبب يجعلك تشتري الهاتف بشكل كبير و يمكن ان هذا سبب يجعلني افضل الهاتف عن باقي هواتف فئته. فان كنت تريد القلم فصفقة Samsung Galaxy Note 10 Lite صفقة جيدة جدًا. غير ذلك فانا انصحك بشراء اي هواتف اخرى من المذكورة بالأعلى

اقرأ ايضًا