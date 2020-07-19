تكنولوجيا: سامسونج تعتمد تقنية البلوتوث في هاتفها المتوسط Galaxy M51

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M، حيث إعتمدت شركة سامسونج مؤخراً تقنية البلوتوث في هاتف Galaxy M51 إستعداداً للإعلان الرسمي.

تطلق شركة سامسونج الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy M منخفضة التكلفة للبيع على موقع الشركة الرسمي، ولقد كشفت التسريبات عن إصدار جديد للشركة ينطلق قريباً بعنوان Galaxy M51.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy M51 يأتي قريباً بأعلى مواصفات قدمت في هذه السلسلة، حيث يضم الهاتف شاشة OLED من China Star، لذا سيكون أول إصدار لسامسونج بشاشة AMOLED تم تصنيعها عبر شركة أخرى.

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Galaxy M51 رقاقة معالج Snapdragon 730، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتقنية إستعشار البصمة في الشاشة.

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كما يأتي هاتف Galaxy M51 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Galaxy M51 بمعايير البلوتوث 5.0، كما يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-M515F، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار للبيع في شهر سبتمبر.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Galaxy M51 يأتي بقدرة كبيرة للبطارية تصل إلى 6800 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف على تفاصيل أكثر حول مواصفات وسعر هذا الإصدار.

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