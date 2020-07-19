سامسونج ستصدر Samsung Galaxy Buds Live السماعات الجديدة قريبًا

اسم Samsung Galaxy Buds Live هو اسم سماعات سامسونج اللاسلكية بالكامل التي ستصدر في مؤتمر سامسونج القادم يوم 5 اغسطس لعام 2020. سماعات سامسونج الجديدة تظهر تسريباتها تصميمها الجديد و الذي يشبه بشكل كبير حبوب اللوبيا و تظهر في التسريبات بتصميم غريب جدًا. و بمميزات عديدة جدًا. سنتحدث عن تسريبات هذه السماعة قليلًا.

ماذا نعرف ؟

السماعات الجديدة ستصدر مع اطلاق هاتف Galaxy Note 20 بالمؤتمر القادم

المؤتمر سيكون يوم 5 اغسطس بشكل رسمي عن طريق الإنترنت – للتفاصيل

السماعات من المفترض ان تكون ملائمة داخل الأذن بشكل كبير ولا تكون بارزة عنها في نفس الوقت ثابتة لا تقع

سماعات Samsung Galaxy Buds Live

متوقع ان تكون Samsung Galaxy Buds Live هي السماعات الأفضل لأنها ستكون مدفونة بالكامل داخل اذنك و في نفس الوقت ستحاول سامسونج ان تكون المايكروفونات الخاصة بالسماعة على اعلى جودة ممكنة. مع اضافة مايكروفون عازل للضوضاء بحيث يساعد في خروج صوت انقى و افضل بكثير بدون مشاكل.

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و بناء على التسريبات فالمايكروفون في Samsung Galaxy Buds Live نجح بالفعل في اخراج صوت نقي و واضح بدون مشاكل. و بدون اي تشويش. خاصة في الاماكن المفتوحة. و هذه كانت مشكلة سماعات سامسونج في الماضي هو سوء جودة المايكروفون في الأماكن المفتوحة. و قد حلت المشكلة جيدًا في Buds Plus. و لكن يبدو انها ستحسن المشكلة اكثر في هذه النسخة.

Samsung Gear Buds Live ستساعد في التتبع الرياضي

على غرار سماعات Gear IconX القديمة تنوي سامسونج اضافة حساسات التتبع الرياضي في الساعة كمستشعر ضربات القلب. لتستطيع ربطها بتطبيق Samsung Health لتتبع حالتك اثناء ممارسة الرياضة و غيرها. هي ميزة قديمة اضافتها سامسونج في السماعات

سعر Samsung Gear Buds Live

يتوقع ان يكون سعر السماعات حوالي 150 دولار امريكي. و ستطلقها الشركة في مؤتمرها القادم يوم 5 اغسطس لعام 2020. و لكن لا اخبار متى ستطلقها الشركة في الأسواق اغلب المؤشرات تشير الى ان الشركة ستطلقها بعد المؤتمر مع الهاتف كذلك او بفارق ايام بسيطة جدًا. و حتى ذلك الوقت نحن في انتظار اطلاق السماعات و كذلك اطلاق Galaxy Note 20

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