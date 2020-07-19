- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
طور باحثون في جامعة ”دالهاوسي“ في كندا تطبيقا هاتفيا يمكنه اكتشاف حالات مثل القلق أو الاكتئاب بناء على كيفية استخدام الهاتف.
وتشمل ميزات التطبيق تتبع التمرين والنوم وتكرار المكالمات وتاريخ الرسائل وأذواق الموسيقى، كما يفحص أيضا بيانات دقيقة؛ فعلى سبيل المثال، تشير سرعة الكتابة إلى حالة عاطفية مشحونة.
فضلا عن ذلك، يطلب من المستخدمين أيضا تسجيل مقطع صوتي مدته 90 ثانية والإبلاغ الذاتي عن مشاعرهم على مقياس مكون من 5 نقاط.
ويختبر حوالي 300 شخص التطبيق حاليا الذي أطلق عليه PROSIT، وفقا لموقع engadget التقني
وحول مخاوف الخصوصية المتعلقة بتتبع المعلومات عبر الإنترنت، يتطلب استخدام التطبيق توقيع نموذج موافقة، ويتم تخزين البيانات في مكان آمن.
ويعتبر مثل هذه التطبيقات مفيدة في معالجة الصحة العقلية، على الرغم من أنه لا يقدم صورة كاملة عن الصحة العقلية للشخص، إلا أنه يمكن أن يساعد علماء النفس على تتبع تطور مرضاهم وفهمه بشكل أفضل خارج الجلسات.
جميع دول العالم تنصح مواطنيها بالبقاء في المنزل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وهو ما دفع الشركات العاملة في مجال الصحة إلى تطوير تطبيقات خاصة لإجراء الكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية دون الخروج من المنزل.
ولأن البقاء في المنزل يعني البحث عن حلول بديلة للحصول على الخدمات الصحية بطريقة أكثر أمنا، فإن التطبيقات الإلكترونية استطاعت أن تحول الهواتف الذكية إلى عيادات طبية.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق جديد لتتبع الصحة العقلية والنفسية عبر الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.