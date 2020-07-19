تطبيق جديد لتتبع الصحة العقلية والنفسية عبر الهاتف

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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طور باحثون في جامعة ”دالهاوسي“ في كندا تطبيقا هاتفيا يمكنه اكتشاف حالات مثل القلق أو الاكتئاب بناء على كيفية استخدام الهاتف.

وتشمل ميزات التطبيق تتبع التمرين والنوم وتكرار المكالمات وتاريخ الرسائل وأذواق الموسيقى، كما يفحص أيضا بيانات دقيقة؛ فعلى سبيل المثال، تشير سرعة الكتابة إلى حالة عاطفية مشحونة.

فضلا عن ذلك، يطلب من المستخدمين أيضا تسجيل مقطع صوتي مدته 90 ثانية والإبلاغ الذاتي عن مشاعرهم على مقياس مكون من 5 نقاط.

ويختبر حوالي 300 شخص التطبيق حاليا الذي أطلق عليه PROSIT، وفقا لموقع engadget التقني

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وحول مخاوف الخصوصية المتعلقة بتتبع المعلومات عبر الإنترنت، يتطلب استخدام التطبيق توقيع نموذج موافقة، ويتم تخزين البيانات في مكان آمن.

ويعتبر مثل هذه التطبيقات مفيدة في معالجة الصحة العقلية، على الرغم من أنه لا يقدم صورة كاملة عن الصحة العقلية للشخص، إلا أنه يمكن أن يساعد علماء النفس على تتبع تطور مرضاهم وفهمه بشكل أفضل خارج الجلسات.

جميع دول العالم تنصح مواطنيها بالبقاء في المنزل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وهو ما دفع الشركات العاملة في مجال الصحة إلى تطوير تطبيقات خاصة لإجراء الكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية دون الخروج من المنزل.

ولأن البقاء في المنزل يعني البحث عن حلول بديلة للحصول على الخدمات الصحية بطريقة أكثر أمنا، فإن التطبيقات الإلكترونية استطاعت أن تحول الهواتف الذكية إلى عيادات طبية.