غوغل تكشف موعد طرح تقنيتها الجديدة لنقل الملفات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وأوضح تقرير منشور على موقع “جي إس إم آرينا” أن خدمة نقل الملفات للأجهزة القريبة ” Google Nearby Share” ستكون متاحة لمعظم مستخدمي “أندرويد” في مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.

وأوضحت المصادر أن “غوغل” في المراحل الأخيرة من اختبار تلك التقنية لنقل الملفات، التي يعتقد أنها ستكون أكثر سرعة وأمانا من أي وسيلة سابقة.

كما تخطط شركة “غوغل” لتقديم الدعم وتوسيع تلك الخدمة لتشمل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “ويندوز” و”كروم أو إس” و”ماك أو إس”، و”لينوكس”، ما يسمح بنقل الملفات إلى أجهزة حاسب مكتبية أو محمولة بسهولة شديدة.