غوغل تكشف موعد طرح تقنيتها الجديدة لنقل الملفات

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وأوضح تقرير منشور على موقع “جي إس إم آرينا” أن خدمة نقل الملفات للأجهزة القريبة ” Google Nearby Share” ستكون متاحة لمعظم مستخدمي “أندرويد” في مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.
وأوضحت المصادر أن “غوغل” في المراحل الأخيرة من اختبار تلك التقنية لنقل الملفات، التي يعتقد أنها ستكون أكثر سرعة وأمانا من أي وسيلة سابقة.
كما تخطط شركة “غوغل” لتقديم الدعم وتوسيع تلك الخدمة لتشمل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “ويندوز” و”كروم أو إس” و”ماك أو إس”، و”لينوكس”، ما يسمح بنقل الملفات إلى أجهزة حاسب مكتبية أو محمولة بسهولة شديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.