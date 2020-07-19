شركة تيك توك تبحث عن مقرات جديدة لها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 04:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قامت الشركة المشغلة لتطبيق تيك توك بإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية على مدى الأشهر القليلة الماضية لجعل مقرها في لندن.

وقال المصدر إن لندن من بين عدة أماكن تدرسها الشركة ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

ولم يتضح بعد الأماكن الأخرى التي يجري دراستها. ولكن الشركة تعاقدت مع شخصيات بارزة في كاليفورنيا هذا العام من بينها كيفن ماير أحد المديرين التنفيذيين السابقين لشركة والت ديزني ليكون الرئيس التنفيذي لتيك توك ومقره الولايات المتحدة.

وتواجه تيك توك تدقيقا كبيرا في واشنطن بسبب شكوك بأن الصين ربما تجبر الشركة على تسليم بيانات المستخدمين. وتملك تيك توك شركة بايت دانس التي مقرها الصين.

وتبذل تيك توك قصارى جهدها للبعد عن الاتهامات الموجهة إليها، و تسمية رئيس تنفيذي أمريكي هو جزء من سياسة الدفاع عن تواجدها في السوق الأمريكي. وأشارت إلى أن خوادمها تقع في الولايات المتحدة ولا تخضع للقوانين الصينية.

وتم تحميل تيك توك لنحو 165 مليون مرة في الولايات المتحدة وأصبح جزءًا رئيسيًا من الإنترنت والثقافة الشعبية، حيث يعمل كمنصة لمقاطع الفيديو الفيروسية الساخرة والهجاء السياسي والأنشطة اليومية.

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ويُحقّق تطبيق “تيك توك” رواجًا كبيرًا لدى المراهقين خصوصًا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير على الرقص والموسيقى. ويقرب عدد مستخدميه من المليار حول العالم

وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها واشنطن على فرض عزلة على الشركات الصينية.

وقال المصدر إن الشركة ركزت إلى حد كبير على مشكلاتها في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية ولكنها لم تستبعد لندن كمكان محتمل لمقرها الرئيسي الجديد. وأضاف أنه من المتوقع أن تزيد تيك توك بشكل كبير عدد العاملين فيها في لندن والمواقع الرئيسية الأخرى خارج الصين خلال الأعوام المقبلة.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن تيك توك أوقفت المحادثات مع الحكومة البريطانية لفتح مقر رئيسي عالمي لها في بريطانيا.

ولكن مصدرا قال إن تيك توك ما زالت تجري مباحثات مع الحكومة البريطانية.

وامتنعت تيك توك عن التعليق.