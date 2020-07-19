تكنولوجيا: رصد هاتف موتورولا Moto G9 Play في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن إصدار موتورولا القادم Moto G9 Play في قاعدة بيانات Geekbench، حيث يأتي الهاتف بتحسينات في الذاكرة ورقاقة المعالج.

كانت شركة موتورولا قد قدمت هاتفMoto G8 Play خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، والآن تستعد الشركة للإعلان قريباً عن الإصدار الجديد Moto G9 Play.

قدمت شركة موتورولا هاتف Moto G8 Play منخفض التكلفة العام الماضي برقاقة معالج Helio P70M، وشاشة بحجم 6.2 إنش، وبطارية بقدرة 4000 mAh مع إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

وفي تسريبات Geekbench كشف عن دعم هاتف Moto G9 Play القادم برقاقة معالج كوالكوم التي تعرف برمز guamp، والتي تقدم سرعة 1.80 GHz، حيث تشير التوقعات إلى أن الرقاقة من سلسلة معالجات Snapdragon 600، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، أي ذاكرة مضاعفة لإصدار الشركة السابق Moto G8 Play.

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أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Moto G9 Play بنظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار في السوق الهندي بسعر 250 دولار.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن هاتف Moto G9 Play يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع ترقية في الإعدادات مقارنة بهاتف Moto G8 Play الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف Moto G9 Play مدخل 3.5مم للسماعات، مع سعة تخزين تزيد عن 64 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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