سعر و مواصفات Realme X3 SuperZoom – مميزات و عيوب ريلمي اكس 3 سوبر زوم

Realme X3 SuperZoom هو نسخة من هاتف Realme X3 و لكن بميزة للتقريب البصري حتى 60X. فهو بكاميرات محسنة فقط لكن لا شئ جديد في العتاد الخاص بالهاتف نفس الأداء القوي. نفس الشاشة السريعة. البطارية الكبيرة بنفس سرعة الشحن العالية. لازال هاتفًا جيدًا على كل حال.

هو في نفس المقارنة مع نفس الهواتف فهاتف Realme X3 SuperZoom ينافسه هواتف OnePlus و S10 lite. ولازلت عند نفس رأيي فهاتف S10 lite تختاره لتجربة سامسونج فقط. لكن Realme X3 SuperZoom و هواتف OnePlus 7T متشابهين بشكل كبير. فالأمر لتفضيلك. انا سأفضل OnePlus و لكن غيري قد يفضل Realme X3 SuperZoom