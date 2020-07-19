أمازون تكشف عن مشكلة فنية في سماعتها اللاسلكية “Echo Buds”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حذرت شركة ”أمازون“، من أن سماعتها اللاسلكية ”Echo Buds“ معرضة لارتفاع الحرارة أثناء الشحن، مؤكدة أنها أصدرت تحديثا عاجلا لمعالجة المشكلة وأنه سيصل مستخدمي السماعة تباعا.

وأبلغت الشركة الأمريكية عملاءها، برسالة مطولة، حثتهم من خلالها على إجراء تحديث للبرنامج لمنع حدوث ارتفاع في درجة الحرارة، وبدأ العملاء في تلقي تحديث تلقائي عبر البلوتوث إلى هواتفهم.

وقالت الشركة في رسالة لعملائها: ”سلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى، توصلنا أخيرا إلى أنه في حالات نادرة جدا، من الممكن أن ترتفع درجة حرارة سماعات Echo Buds اللاسلكية أثناء الشحن. ولذلك أصدرنا تحديثا للبرنامج عبر الهواء يعالج هذه المشكلة المحتملة“.

وأضافت: ”قمنا بإصدار تحديث برمجي يعالج مخاطر السلامة المحتملة ويحسن الأداء طويل المدى لبطاريات Echo Buds“.

وقد تم دمج سماعات الأذن، مع تطبيق Alexa، مساعد الصوت الرقمي من أمازون، وله ميزة تقليل الضوضاء التي تستخدم الخوارزميات التي طورتها الشركة لحظر الصوت الخارجي.

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وتمنح سماعات الرأس، التي تم إصدارها في أكتوبر الماضي، ما يصل إلى 5 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة، ويتم شحنها من خلال حقيبة الحمل المدمجة بحجم كف اليد، والتي يتم شحنها بنفسها عبر فتحة USB صغيرة.

ويمكن أن تستمر طاقة بطارية Echo Buds حتى 20 ساعة بعد شحنة واحدة، وفقا لأمازون.

وكي يتأكد المستخدمون من حصولهم على أحدث إصدار، يجب عليهم الانتقال إلى تطبيق ”أليكسا“ على ”أندرويد“ أو ”iOS“، والانتقال إلى قائمة ”الأجهزة“ ، ثم ”Echo & Alexa“ ، ثم ”Echo Buds“، وأخيرا، ”About“، وإذا كان رقم إصدار البرنامج هو 318119151 أو أحدث، فهذا يعني أن سماعات الرأس قد تلقت التحديث.

أما إذا كان رقم إصدار البرنامج أقل من ذلك، فضع ”Echo Buds“ داخل علبة الشحن، وقم بتوصيلها بهاتفك الذكي عبر ”بلوتوث“ وتطبيق ”أليكسا“، وسيتم تثبيت التحديث في غضون نصف ساعة.

وتطالب أمازون عملاءها: ”إذا اشتريت هذا المنتج لشخص آخر، فيرجى إخطار المستلم على الفور وتزويده بكل هذه المعلومات“.