تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم هاتف Galaxy Note20 من زوايا مختلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass مقطع فيديو جديد على شبكة تويتر إستعرض من خلاله تصميم هاتف Galaxy Note20 من زوايا مختلفة وذلك قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 5 من أغسطس.

تستمر شركة سامسونج في جذب الأضواء في ترقب لحدث Unpacked 2020 الذي تكشف فيه عن سلسلة هواتف Galaxy Note20، ولقد قدم Evan Blass مقطع فيديو على تويتر يوضح تفاصيل تصميم Galaxy Note20 من جديد.

ويظهر هاتف Galaxy Note20 في مقطع الفيديو بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تتوسط الشاشة، بينما تضم وحدة الكاميرة الخلفية 3 من المستشعرات مع فلاش، كما تأتي وحدة الكاميرة بتصميم مستطيل في الزاوية اليسرى من الجهة الخلفية.

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أيضاً تختلف هذه التفاصيل في إعدادات الكاميرة الخلفية عن التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي نشرت في وقت سابق عبر CAD، حيث ظهر هاتف Galaxy Note20 بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، إلا أن التوقعات تؤكد على الصور التي جاءت عبر Evan Blass هي الصور الأكثر دقة.

كما يكشف مقطع الفيديو عن موقع زر التحكم في مستوى الصوتيات وزر التشغيل في الإطار الأيمن من الهاتف، بينما يأتي موقع قلم stylus في الجانب الأيسر من منفذ USB C في الجزء السفلي.

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