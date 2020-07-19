تكنولوجيا: هواوي قد تدعم سلسلة Mate 40 المرتقبة بمعالجات MediaTek

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني في العمل على تطوير الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Mate 40، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن هواوي تخطط لدعم سلسلة هواتف Mate 40 برقاقات معالج MediaTek.

شغلت سلسلة هواتف Mate 40 العديد من التقارير التي وضعت توقعات حول فئة المعالجات المستخدمة في هذه السلسلة قبل الإعلان الرسمي المتوقع خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقد تميزت سلسلة هواتف Mate بالإصدارات الجديدة من معالجات Kirin المميزة سنوياً، ومن ثم تقدم المعالجات لسلسلة هواتف P في بداية العام اللاحق، لذا أشارت بعض التوقعات إلى أن سلسلة هواتف Mate 40 تأتي بمعالج Kirin 1020 أو Kirin 1000 بدقة تصنيع 5 نانومتر، ومن ثم يدعم المعالج سلسلة هواتف P50 في الربع الأول من العام المقبل.

أيضاً منع الحظر الأمريكي الجديد شركة TSMC من إنتاج رقاقات Kirin للعملاق الصيني هواوي، على أن يتم تسليم طلبات التوريد الحالية لشركة هواوي، ومن ثم تتوقف TSMC عن إنتاج الرقاقات لهواوي.

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كما تشير بعض التوقعات إلى أن هواوي ستتجه لإستخدام إستراتيجية سامسونج، حيث أشارت تسريباتTeme @RODENT950 إلى أن هواوي ستقدم رقاقة Kirin بدقة تصنيع 5 نانومتر حصرياً في نماذج Mate 40 المخصصة للسوق الصيني، على غرار دعم سامسونج للإصدارات الخاصة بالسوق الصيني وسوق الولايات المتحدة بمعالجات كوالكوم، بينما تأتي النماذج الخاصة بالأسواق العالمية بمعالجات الشركة الخاصة Exynos.

كما تشير التوقعات إلى أن هواوي ستتجه لإستخدام رقاقات MediaTek في النماذج الخاصة بالأسواق العالمية من سلسلة Mate 40، وذلك كبديل لإستخدام معالج كوالكوم الأخير Snapdragon 865 Plus، حيث تعد شركة كوالكوم واحدة من الشركات الأمريكية التي تخضع أيضاً للقيود التي فرضت مؤخراً.

من جانب أخر تعد MediaTek الخيار الأكثر ترجيحاً، إلا أن التسريبات لم توضح أي من المعالجات المتوقع أن تقدم في هواتف هواوي، حيث يعد معالج Dimensity 1000 Plus أفضل إصدارات MediaTek حتى الآن، إلا أن هذه الرقاقة لن تأتي بنفس مستوى الآداء المتوقع لمعالجات Kirin 1020 أو Kirin 1000 التي ترتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 7 نانومتر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط هواوي للإصدارات القادمة من هواتفها الذكية.

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