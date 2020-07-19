تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة مشاركة الشاشة الجديدة على ماسنجر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة فيس بوك ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر والتى تسمح للمستخدمين بمشاركة شاشتهم مع الأصدقاء والعائلة أثناء مكالمة فيديو مستمرة، حيث يمكن للمستخدمين الآن مشاركة شاشاتهم في محادثات فردية أو أثناء مقطع فيديو جماعي، لكن هل تتساءل عن كيفية استخدام ميزة مشاركة الشاشة الجديدة على Facebook Messenger، اتبع الخطوات التالية:أولاً:
فى الوقت الحالي تقتصر ميزة مشاركة شاشة Messenger على ما يصل إلى ثمانية أشخاص في مكالمة فيديو جماعية، وأيضًا، لا يمكن الوصول إلى الميزة إلا أثناء مكالمة فيديو جارية.
المتطلبات المسبقة:
- أحدث إصدار من تطبيق Messenger.
- اتصال إنترنت العامل.
- بيانات تسجيل الدخول إلى فيس بوك.
خطوات مشاركة الشاشة باستخدام تطبيق ماسنجر:
- افتح تطبيق ماسنجر على هاتفك الذكى.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك.
- الآن، قم بإجراء مكالمة فيديو فردية أو مكالمة فيديو جماعية بحد أقصى ثمانية أشخاص.
-بعد ذلك ، مرر اللوحة السفلية لأعلى حيث ترى جميع عناصر التحكم لمكالمة الفيديو.
- سترى خيار Share Your Screen اضغط عليه.
- ستطالبك بعد ذلك نافذة منبثقة تقول "فضح المعلومات الحساسة أثناء الإرسال / التسجيل، اقبل المطالبة بالنقر على زر" ابدأ الآن" ليتم مشاركة الشاشة مع الآخرين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.