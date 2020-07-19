شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة مشاركة الشاشة الجديدة على ماسنجر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة فيس بوك ميزة جديدة لتطبيق ماسنجر والتى تسمح للمستخدمين بمشاركة شاشتهم مع الأصدقاء والعائلة أثناء مكالمة فيديو مستمرة، حيث يمكن للمستخدمين الآن مشاركة شاشاتهم في محادثات فردية أو أثناء مقطع فيديو جماعي، لكن هل تتساءل عن كيفية استخدام ميزة مشاركة الشاشة الجديدة على Facebook Messenger، اتبع الخطوات التالية:

فى الوقت الحالي تقتصر ميزة مشاركة شاشة Messenger على ما يصل إلى ثمانية أشخاص في مكالمة فيديو جماعية، وأيضًا، لا يمكن الوصول إلى الميزة إلا أثناء مكالمة فيديو جارية.

- أحدث إصدار من تطبيق Messenger.

- اتصال إنترنت العامل.

- بيانات تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

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- افتح تطبيق ماسنجر على هاتفك الذكى.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى فيس بوك.

- الآن، قم بإجراء مكالمة فيديو فردية أو مكالمة فيديو جماعية بحد أقصى ثمانية أشخاص.

-بعد ذلك ، مرر اللوحة السفلية لأعلى حيث ترى جميع عناصر التحكم لمكالمة الفيديو.

- سترى خيار Share Your Screen اضغط عليه.

- ستطالبك بعد ذلك نافذة منبثقة تقول "فضح المعلومات الحساسة أثناء الإرسال / التسجيل، اقبل المطالبة بالنقر على زر" ابدأ الآن" ليتم مشاركة الشاشة مع الآخرين.