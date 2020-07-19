طريقة التحويل من ورد إلى PDF والعكس بدون برامج

لابد أنك في يوم إحتجت إلى التحويل من ورد إلى PDF لأي سبب كان، ربما ترغب في إرسال نسخة من الـ CV الخاص بك عن طريق الإيميل وهنا يجب أن تكون بصيغة PDF أو ربما كنت ترغب في حفظ ورقة ما لتتمكن من طباعتها دون العبث فيها أو حتى حفظ الخطوط والتنسيق الذي قمت به في المستند الخاص بك.

دائماً صيغة PDF تقوم بحفظ التنسيق المختلف من شكل الخطوط والمسافات بين الأسطر المختلفة وكل هذه الأمور لتتمكن من طباعتها على جهاز مختلف عن الجهاز الذي قمت بكتابة المستند عليه وهو أمر هام لمن يعملون في أماكن تحتاج لطباعة أوراق كثيرة أو ببساطة لا يمتلكون طابعة في المنزل .

اليوم سنتناول معكم طريقة التحويل من ملف ورد إلى PDF بسهولة كبيرة وبدون تحميل برامج كما أن هذه الطريقة تفلح أيضاً في حالة التحويل من ملف PDF إلى ملف ورد، هناك طريقتين سنذكرهما بشكل أساسي، الأول من خلال برنامج Word والثانية من خلال مواقع على الإنترنت.

ماهي صيغة الـ PDF ؟

هي صيغة قامت شركة أدوبي بإبتكارها خصيصاً للملفات والنماذج التي تحتاج إلى طباعة وملئ للبيانات الخاصة بها، تمتاز ملفات PDF عن باقي المستندات بأنها تستطيع الحفاظ على التنسيق الخاص بها كما قمت به على جهاز الكومبيوتر الأساسي الذي كتبتها عليه على عكس ملفات وورد والتي ستختلف بشكل كبير في حالة قمت بالإنتقال من جهاز كومبيوتر إلى جهاز آخر.

أصبحت صيغة PDF هي الصيغة المتعارف عليها عالمياً من جميع المستخدمين والشركات في عملية تبادل المستندات الهامة والمستندات التي تحتاج إلى توقيع وهذا لسهولة تشغيلها حالياً ولسهولة التحويل إليها أيضاً فيمكنك ببساطة أن ترفع Scan من ملف ما وتقوم بإرساله عن طريق PDF بسهولة.

طريقة التحويل من ورد إلى PDF :

في الواقع كما قلنا فإننا سنذكر لكم اليوم طريقتين مجانييتين الأولى وهي من داخل برنامج Word نفسه والثانية كما قلنا من خلال مواقع على الإنترنت، شخصياً افضل التعامل مع الطريقة من داخل ملف Word نفسه لأن هذه الطريقة تضمن لك الحصول على ملف PDF قابل للتعديل لاحقاً من خلال برنامج Word أيضاً وهو أمر مهم ومفيد للغاية.

بدون برامج من خلال الورد :

الطريقة سهلة للغاية عندما تنتهي من تعديل ملف الورد الخاص بك وكتابته بسهولة على برنامج الورد وترغب في تحويله إلى ملف PDF بكل سهولة:

قم بالتوجه إلى قائمة File ثم إختيار Save As

بعدما تقوم بالضغط على إختيار Save As سيظهر لك مربع

يمكنك من خلاله اختيار صيغة الملف من الأسفل قم بإختيارها لتكون PDF وقم بتغيير إسم الملف الخاص بك والذي ترغب بالحفظ فيه

إضغط على Save.

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كما ترى فإن هذا الأمر بسيط للغاية ولا يحتاج إلى مجهود كبير.

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بدون برامج بإستخدام مواقع الإنترنت :

هناك الكثير من المواقع التي يمكنك استخدامها بسهولة لتتمكن من تحويل من ورد إلى PDF وهي مجانية تماماً للإستخدام، سنذكر لكم اليوم موقعاً واحداً وهو الذي نستخدمه بشكل اساسي وهو :smallpdf.com/

ما يميز هذا الموقع أنه مجاني تماماً للإستخدام ويمكنك استخدامه بشكل سهل وسريع والأهم أنه يمتلك نسخة عربية من الموقع الخاص به، بالطبع يمتلك البرنامج نسخة مجانية وأخرى مدفوعة وهناك الكثير من الأدوات الأخرى التي قد يفيدك بها الموقع إن كنت تحتاجها بشكل دائم.

عندما تدخل إلى الموقع سيحيك بهذه الشاشة ومن هنا يمكنك إختيار الملفات التي ترغب بتحويلها إلى PDF بسهولة، إما عن طريق سحب الملف غلى الموقع أو الضغط على اختر المفلات لتحدد الملفات من على جهاز الكومبيوتر.

التحويل من PDF إلى Word :

يمكنك بسهولة إما إستخدام الموقع الذي ذكرناه في الأعلى وهو الطريقة الأفضل ولكن ستستخدمه من هذا الرابط حيث ستختار ملف الـ PDf بدلاً من ملف الورد الخاص بك.

أيضاً يمكنك القيام بهذا عن طريق برنامج الوورد من خلال الخطوات التالية :

إفتح برنامج الورد

توجه إلى قائمة File

توجه إلى إختيار Open

قم بالتوجه والبحث عن ملف الـ PDF الخاص بك وفتحه داخل الورد.

هذه الطريقة بينما هي سهلة وبسيطة للغاية لكنها تعاني من مشكلة كبيرة ورئيسية فليست جميع ملفات الPDF قابلة للفتح داخل الورد وبعض هذه الملفات لن تستطيع العمل داخل الورد بسبب الحماية الموقعة عليها.