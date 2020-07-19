جائزة بقيمة 20 ألف دولار من ناسا..تعرف على السبب

وتحتوي محطة الفضاء الدولية على مرحاض تم تركيبه في التسعينات، ولكن من الصعب استخدامه الآن وأدى في بعض الأحيان إلى فوضى ورائحة كريهة.

لكن توجد مجموعة من الصعوبات تواجه أي شخص يستخدم المرحاض في الفضاء مثل كيفية التقاط المياه، وفي هذا الشأن أعلنت الوكالة عن تحدي Lunar Loo، وهي مسابقة تهدف للحصول على اقتراحات الجمهور بشأن تطوير الحمام، وتبلغ قيمة جوائزها 35 ألف دولار.

وشرحت ناسا أن المرحاض لا يجب أن يعمل فقط في الجاذبية الصغرى بل أيضاً في الجاذبية القمرية في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر.

ومن المقرر تركيب مرحاض جديد يسمى “Universal Waste Management System Syste” هذا العام، ولكنه مصمم فقط للجاذبية الصغرى للفضاء، وليس للقمر، وستحتاج وكالة ناسا إلى مرحاض يمكن استخدامه على سطح القمر أيضًا.

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وتدعو الوكالة الجمهور الراغبين في المشاركة في معرفة كيفية التقاط مياه الصرف الصحي والروائح في كل من الجاذبية الصغرى وعلى القمر، وتأمل الوكالة أن تشجع قيمة الجائزة التي سيتم توزيعها على الفائزين، على تقديم أساليب مختلفة بشكل جذري لمشكلة تصريف واحتواء الفضلات البشرية.

ويضاف إلى المواصفات السابقة أنه يجب أن يكون قادراً على التعامل مع ما يصل إلى 114 غراماً من دم الحيض لكل طاقم يومياً و”تكون عمليات تنظيفه وصيانته سهلة”.

وأكدت الوكالة أن باب التقديم سيظل مفتوحا حتى 17 أغسطس، ويمكن للأطفال المشاركة في المسابقة، لتقديم اقتراحاتهم بشأن الحمام القمري، وسيتم الإعلان عن الفائزين البالغين في 30 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين الأصغر سنًا في 20 أكتوبر.

وفي المرحلة النهائية سيتم تقييم المقترحات واختيار المقترح من حيث الجودة، والجدوى ومن المتوقع تصميمه خلال عامين أو أكثر.