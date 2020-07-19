بريطانيا تبحث عن بدائل لشركة هواوي في شبكات الجيل الخامس

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ذكرت صحيفة نيكي التجارية، الأحد، أن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة هواوي تكنولوجيز، مشيرة إلى شركتي إن.ئي.سي وفوجيتسو كموردين بديلين محتملين.

وأضافت الصحيفة دون الإشارة إلى أي مصادر أن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو، الخميس، وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات هواوي من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.

وقال وزير الإعلام البريطاني، أوليفر دودن، الأسبوع الماضي إن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لهواوي وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.

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أصدرت الحكومة البريطانية تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معدات شركة هواوي الصينية من شبكة الجيل الخامس في البلاد بحلول عام 2027، بداعي المخاوف الأمنية.

ولن يكون بمقدور الشركات المشغلة شراء مكونات الجيل الخامس من هواوي اعتبارا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

وأوضح وزير الدولة البريطاني للشؤون الرقمية، أوليفر دودن، أن شركتي سامسونغ الكورية الجنوبية ونيك اليابانية من أبرز المرشحين لتعويض خروج هواوي، مشيراً إلى أن المباحثات تجري على مستوى تقني،.

وأضاف في كلمته لمجلس العموم أن الدول حول العالم وليس فقط بريطانيا باتت تعتمد، وبشكل خطير، على شركات قليلة جداً.