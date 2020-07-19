تكنولوجيا: جوجل تستعد لجلب ميزة Nearby Share لهواتف الأندوريد في أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن عملاق البحث في طريقها لدفع ميزة مشاركة الملفات Nearby Share على أغلب هواتف الأندوريد خلال شهر أغسطس، وذلك بعد الإنتهاء من إجراء الإختبارات الأخيرة على كفاءة وآداء هذه الميزة.

طورت شركة جوجل ميزة لمشاركة الملفات عبر هواتف الأندوريد تعرف بميزة “Nearby Share”، حيث تأتي هذه الميزة بتجربة تحاكي AirDrop المقدمة من ابل.

وفي أحدث التسريبات التي نشرت مؤخراً كُشِف عن خطط جوجل لإطلاق ميزة مشاركة الملفات “Nearby Share” على جميع هواتف الأندوريد التي تعمل بنظام تشغيل Android 6 أو الإصدارات الأعلى، حيث من المتوقع أن تصل الميزة الجديدة إلى هواتف الأندوريد في تحديث يطلق في أغسطس.

أيضاً تعمل شركة جوجل في الوقت الراهن على تجربة وإختبار هذه الميزة على أجهزة الأندوريد المختلفة، ومن المتوقع أن تصل الميزة لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Android 6 عبر تحديث يتوفر في متجر جوجل بلاي.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن جوجل ستدعم ميزة “Nearby Share” على أنظمة التشغيل الأخرى أيضاً، مثل نظام ويندوز، وChromeOS، وmacOS و Linux، حيث ظهر بالفعل في إصدار تجريبي من نظام Linux.

يذكر أن ميزة “Nearby Share” ستتيح مشاركة الملفات عبر البلوتوث أو Wi-Fi بين الأجهزة التي تدعم هذه الميزة، حيث يمكن للمستخدم التحكم في تصريح المشاركة والجهات المصرح لها مشاركة الملفات عبر قائمة الإعدادات، أيضاً سترتكز المشاركة على قائمة جهات الإتصال في هاتف المستخدم.

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