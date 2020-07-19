تكنولوجيا: إزاى تعملها.. 4 حيل ستجعلك تحقق أقصى استفادة من IOS 14 فور وصوله

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ووفقا لما ذكره موقع "techradar" فإنه من بين الأدوات الجديدة أدوات الترجمة وغيرها من الميزات المهمة والتي يمكنك التعرف عليها وكيفية التعامل معها.
1. إضافة أو إزالة الشاشات الرئيسية
تسمح أبل للمستخدمين الآن بإخفاء صفحات شاشتهم الرئيسية بشكل أساسي، يؤدي هذا أيضًا إلى إخفاء التطبيقات الموجودة على تلك الصفحات، ولكن لا تقلق، فهو لا يزيلها، بل يضيفها فقط إلى مكتبة التطبيقات.
إذا كنت تبحث عن تطبيق معين كان موجودًا على إحدى شاشاتك الرئيسية المخفية، فلا تحتاج إلى إظهاره وإعادة إخفائه بمجرد فتحه.
تطبيق الترجمة الجديد من أبل هو إضافة جديدة مفيدة توفر الترجمة على الجهاز، مما يعني أنه لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت حتى يكون قادرًا على العمل، وهو بديل إذا قمت بوضع جهازك في وضع الطائرة أو تعطيل البيانات لتجنب رسوم البيانات، فما عليك سوى إدخال العبارة التي اخترتها، وتحديد لغتك المطلوبة، وستظهر العبارة المترجمة.4. ترجمة صفحة ويب في Safari
فى حين أن هذا غير متاح حاليًا في الإصدار التجريبي، إلا ستتمكن قريبًا من ترجمة صفحات الويب بالكامل في Safari بضغطتين فقط.
ابحث عن موقع الويب الذي تريد ترجمته، ثم اضغط على الزر "AA" على يمين شريط البحث، إذا كان الموقع مدعومًا، فسيوفر فرصة للترجمة.
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