شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن طريقة عمل خدمات الإنترنت الفضائى الجديدة لإيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تظهر الخطط التي تم إصدارها كجزء من العملية التنظيمية أن الطبق الخارجي سيتلقى إشارة النطاق العريض، ثم يتصل بجهاز راوتر Starlink الذي سيوفر إشارات WiFi للأجهزة التي تم تمكين الإنترنت بها في جميع أنحاء المنزل.

وكشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX المسئولة عن مشروع الإنترنت الفضائى، أنه سيتم تجهيز الطبق بمحركات تمكنه من ضبط نفسه تلقائيًا للحصول على أفضل رؤية للأقمار الصناعية الموجودة حاليًا. وسيكون للموجة قاعدة ثلاثية، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن تصميمه ولن يُسمح لمختبري الإصدار التجريبي بالتحدث عنه.

وقال ماسك في تغريدة: "لا يلزم خبير تثبيت.. فقط قم بالتوصيل واعطه رؤية واضحة للسماء، يمكن أن يكون في الحديقة، على السطح، أو الطاولة، في أي مكان تقريبًا، طالما أنه يتمتع بإطلالة واسعة على السماء.

كما تم الكشف عن عدد قليل جدًا من صور مجموعة Starlink كجزء من تسجيل FCC بسبب مشاكل السرية خلال المراحل الأولى من تطوير الخدمات.

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وأطلقت شركة SpaceX مجموعة من الأجهزة التي توفر النطاق العريض منذ عام 2019، ولديها الآن 540 قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض.

ويكفي هذا لتقديم خدمة محدودة لشمال الولايات المتحدة وأجزاء أقل من كندا في مناطق ذات رؤية واضحة للسماء الشمالية.

وسيتم إرسال المجموعة التي تم منحها حق الوصول إلى الاختبار التجريبي لخدمة Starlink عبر FedEx وستتضمن صحنًا تم تجميعه مسبقًا وجهاز توجيه وإمدادات طاقة.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الأشخاص الذين سجلوا اهتمامًا بالخدمة، قالت SpaceX أن الإصدار التجريبي الخاص سيبدأ هذا الصيف مع مستخدمين محددين وسيتم إطلاق اختبار عام في وقت لاحق.