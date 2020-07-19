تكنولوجيا: شاهد..حرائق مستعرة فى غابات الأمازون بالبرازيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توثق الصور التي التقطتها الجمعية الخيرية للحفاظ على مساحات شاسعة من الأراضي التي تم تجريفها بالفعل، كما تم تصوير المناطق بغابات الأمازون التي يتم إعدادها بنشاط للحرق، حيث يتم حرق الأرض عمدا للسماح بالقيام بأنشطة تجارية مثل تربية الماشية والتعدين.



حرائق الغابات

وتظهر صور من جرينبيس التي تم التقاطها بين 7 و10 يوليو أن ولاية ماتو جروسو البرازيلية مشتعلة على الرغم من أنه من غير القانوني بدء حرائق في الولاية منذ 1 يوليو، وتضع المؤسسة الخيرية اللوم مباشرة على الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو.



حرائق غابات الأمازون بالبرازيل

ويتعرض بولسونارو الآن لضغوط هائلة للاستماع إلى دعاة حماية البيئة الذين يقولون إن سياساته المؤيدة للتعدين وإزالة الغابات المتهورة ستدمر الغابات المطيرة.

كما أنه نتيجة لزيادة حرائق الغابات ومستويات قياسية من إزالة الغابات، أصدر بولسونارو حظرًا لمدة ثلاثة أشهر على جميع الحرائق واستمر في نشر الجيش لمعالجة المشكلة.

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حرائق غابات الامازون

وتكشف هذه الصور، إلى جانب معدلات إزالة الغابات القياسية هذا العام، النتيجة المقصودة لاستراتيجية بولسونارو طويلة المدى للأمازون، فلقد عملت حكومته على تفكيك قوانين حماية البيئة وعرقلت سلطة وكالات حماية البيئة منذ توليه منصبه.



غابات الامازون

وكشفت البيانات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني لبحوث الفضاء (INPE) في البلاد، والتي نشرت الأسبوع الماضي، أن شهر يونيو 2020 كان الشهر الرابع عشر على التوالي حيث ازدادت إزالة الغابات في الأمازون.