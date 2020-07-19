Xiaomi ترفع حدة المنافسة في سوق هواتف 5G في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - تبيع شركة Xiaomi منتجاتها في العديد من المناطق حول العالم، والآن قررت الشركة الصينية الدخول إلى واحد من أكثر الأسواق تقدمًا على مستوى شبكات الجيل الخامس 5G في العالم، ونقصد هنا كوريا الجنوبية من خلال إطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G والذي أصبح الآن أرخص هاتف 5G في البلاد.

تقول شركة Xiaomi أنها تعرض الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G للبيع في كوريا الجنوبية مقابل 451 آلف وون كوري، وهو ما يُعادل 374 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، وهو ما يعني نصف سعر الهاتف LG Velvet، وأقل بنحو 100 دولار أمريكي من الهاتف Galaxy A51 5G.

للتذكير، الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G يختلف عن هواتف Xiaomi Mi 10 الأخرى، ولكنه بطبيعة الحال يملك نفس الروح. هذا الهاتف يضم المعالج Snapdragon 765G المزود بمودم 5G، ونظام التبريد LiquidCool. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك بشاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.

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الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G يضم كذلك أربع كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابكسل، والكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 4160mAh تدعم الشحن السريع بقوة 20W، وبنظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة MIUI 11. وكما تلاحظون في الصور، فهذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والرمادي والأخضر.