سماعات OnePlus Buds ستدعم إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية OnePlus Buds في غضون ثلاثة أيام، وبالضبط في اليوم 21 من شهر يوليو الجاري جنبًا إلى جنب مع الهاتف OnePlus Nord. وحتى ذلك الحين، فلا تزال شركة OnePlus تشوق لهذه السماعات بحيث قامت الآن بنشر فيديو تشويقي أخر يتعلق بإلغاء الضوضاء، ولكن للآسف ليس بالطريقة التي نريدها.

يشير الإعلان التشويقي بوضوح إلى أن سماعات OnePlus Buds القادمة ستضم تقنية إلغاء الضوضاء أثناء المكالمات وهي ميزة رائعة لأن الشخص الموجود على الطرف الآخر من المكالمة سيسمعك بشكل واضح أكثر. ومع ذلك، فإن إختيار التركيز على هذا يشير إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية هذه ستفتقر إلى تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC أثناء الإستماع إلى الأغاني.

بطبيعة الحال، هناك إمكانية أن تفاجئنا شركة OnePlus، ولكن السعر الذي تردد بأن سماعات OnePlus Buds ستصل به إلى السوق يُلمح إلى أنها ستفتقر إلى تقنية ANC.

Even if you're in a noisy environment, your voice will be picked up clearly. #OnePlusBuds: No need to shhh... pic.twitter.com/oT4q2clCS7