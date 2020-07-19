شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وإنستجرام يطرحان إشعارات لتذكير المستخدمين بارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيبدأ فيس بوك وانستجرام في طرح ميزة جديدة لتذكير المستخدمين بارتداء كمامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا ، وذلك في المملكة المتحدة، وستكون تغطية الوجه إلزامية في المتاجر ومحلات السوبر ماركت في إنجلترا اعتبارًا من 24 يوليو فصاعدًا، مع فرض غرامات بقيمة 100 جنيه إسترليني لأولئك الذين لا يلتزمون.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قالت الشركة إن تنبيهات وسائل الإعلام الاجتماعية ستتضمن رابطًا إلى معلومات منظمة الصحة العالمية حول وقف انتشار COVID-19 وكيف تساعد الكمامات في ذلك.

وكان فيس بوك طرح مركز معلومات COVID-19 مخصص، يقدم روابط إلى التوجيه الرسمي والمعلومات الصحية من NHS والحكومة في محاولة للحد من انتشار المعلومات الخاطئة حول الفيروس.



انستجرام كما تم انتقاد منصات وسائل التواصل الاجتماعي لفشلها في منع العديد من الادعاءات الكاذبة والمعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا من الانتشار عبر الإنترنت. وأوضح ستيف هاتش، نائب رئيس فيس بوك لشمال أوروبا: "نريد أن يكون فيس بوك مكانًا حيث يمكن للأشخاص البقاء على اطلاع وتواصل أثناء جائحة COVID-19". Advertisements وأضاف هاتش: "للمساعدة في الحد من انتشار هذا الفيروس، من اليوم سيشاهد الأشخاص الذين يستخدمون فيس بوك وانستجرام تنبيهات تذكّرهم بارتداء كمامة عندما لا يمكنهم الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين".

فيس بوك

كما أوضح هاتش: "من خلال التنبيهات الأخرى على منصاتنا، قمنا بتوجيه أكثر من 3.5 مليون زيارة لأحدث المعلومات الدقيقة من الحكومة و NHS".

وتابع: "لقد أزلنا أيضًا مئات الآلاف من المشاركات الضارة المتعلقة بالفيروس، وبالعمل مع مدققي الحقائق مثل Full Fact، وضعنا ملصقات التحذير على أكثر من 90 مليون مشاركة."

كما أنه بالإضافة إلى ذلك، قال هاتش: "سيقوم فيس بوك أيضًا بإنشاء قسم جديد في مركز معلومات فيروس كورونا".

جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، أفاد مركز المملكة المتحدة لمكافحة الكراهية الرقمية بأن فيس بوك وانستجرام وتويتر كانوا يستضيفون باستمرار معلومات خاطئة حول الوباء، مع إزالة 9.4% فقط من هذه المنشورات بالفعل.