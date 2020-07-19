شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف حكاية Snapchat وأول اسم له كان إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت تقنية المراسلة الفورية الطريقة التي نتواصل بها، حيث بدأ Snapchat بواسطة Evan Spiegal و Reggie Brown، ولكن تم تأسيس الشركة من جانب Evan Speigel وRobert Murphy في يوليو 2011، وكان الثلاثة جميعًا طلابًا في جامعة ستانفورد في ذلك الوقت.
كما أنه بمجرد اختفاء الرسالة لا يكون من الممكن الوصول إليها، كما أصدرت Snapchat ميزة تسمى قصص Snapchat ، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء سرد للصور التى تختفى فى غضون 24 ساعة، والتى استنسختها عدة تطبيقات أخرى فيما بعد.
ولكن لماذا يسمى Snapchat بهذا الاسم وهل كان هذا أول اسم له؟
تم إطلاق الإصدار الأول من Snapchat تحت اسم Picaboo، ونظرًا لبطء نمو المستخدمين، اقترح براون بدء تسويق التطبيق تحت شعار "يتيح لك Picaboo أنت وشريكك إرسال صور خاطفة ولا تحتفظ بها!".
وغير Spiegal الاسم إلى Snapchat بعد تلقي رسالة وقف من شركة صور باسم "Picaboo"، وجاء اسم Snapchat مشتق من نية إرسال لقطات قصيرة تختفي.
كما أن الشيء الآخر الذي يجعل التطبيق فريدًا هو أنه يمكنك إضافة رسومات مبتكرة والرسائل القصيرة التي تتراكب على الصورة أو الفيديو، فناشد التطبيق الشباب من سن (18-25 سنة)، ويشتهر بالصور الذاتية والمراسلات الجنسية.
ربما تم طرد Brown من الشركة إلا أنه توصل إلى عنصرين مهمين في التطبيق، الأول هو شعار التطبيق المعروفة باسم "Ghostface Chillah" والمشتقة من Ghostface Killah من مجموعة الهيب هوب Wu-Tang Clan، كما توصل إلى فكرة اختفاء اللقطات بعد فترة قصيرة من الزمن.
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