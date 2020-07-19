شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء كنديون يطورون كمامات جديدة تعطل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكّد فريق من العلماء فى تورنتو بعد اختبارات علمية قدرة أقنعة وجهية الجديدة على تعطيل فيروس كورونا المُستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وأنتجت شركة آى 3 بيوميدكال كمامات تريوميد أكتيف ماسك الذى يعطل نحو 99% من فيروس كورونا المستجد خلال دقائق وفق البيان الصحفى الذى نشرته الشركة، ووصفت الشركة الكمامة أيضًا بأنّها الأولى التى تتمتع بهذه الخصائص الفريدة، وأكد باحثو جامعة تورنتو هذه النتائج.

وقال بيير جين ميسير، الرئيس التنفيذى لشركة آى 3 بيوميدكال: "إن تريوميد آكتيف ماسك هو القناع الأول الموفر للحماية التنفسية، فهو يعطل الفيروس المسبب لكوفيد-19، فيقلل احتمال الإصابة لمرتديه. وعملنا سنوات طولية وأنفقنا ملايين الدولارات لتطوير تقنية تفاعلية مضادة للميكروبات".

واستخدم فريق علماء جامعة تورنتو بقيادة البروفسور سكوت جارى أوين، من قسم علم الوراثة الجزيئية فى كلية الطب، مختبر الجامعة عالى التقنية لدراسة فعالية الكمامة.

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ونشرت الجامعة بيانًا تصف فعالية الكمامة وقدرتها على تعطيل 99% من فيروس كورونا المستجد خلال دقائق، ما يدعم العاملين فى المجال الصحى والمعرضين لاحتمال العدوى بشكلٍ كبير.

وتشكل الكمامة العادية عبئًا على الناس غير المعتادين على ارتداء الكمامة الجراحية يوميًا، وقد يسبب لمس الكمامة بصورة متكررة انتقال الفيروس من الأيدى إلى الطرق التنفسية، ما يزيد خطر العدوى بشكل أكبر.

ولم يجد العلماء آثار الفيروس بعد استخدام التغطية المضادة للميكروبات المتوفرة فى الكمامة الجديدة، وحصل العلماء على النتيجة ذاتها بعد إعادة التجربة عدة مرات. ويبلغ ثمن خمس كمامات من هذا النوع نحو 7,29 دولار كندى، وتستمر صلاحية الكمامة لمدة خمس سنوات فى حالة التخزين.