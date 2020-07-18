تكنولوجيا: Nubia تكشف عن تفاصيل نظام التبريد في هاتف الألعاب Red Magic 5S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nubia للإعلان قريباً عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5S، واليوم إستعرض الرئيس التنفيذي لشركة Nubia تفاصيل عن نظام التبريد الذي يدعم هذا الإصدار قريباً.

يعد هاتف Red Magic 5S من بين أول الهواتف الذكية التي تنطلق للأسواق برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus مع سرعة أعلى، ولقد أوضح Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia اليوم كفاءة نظام التبريد المتطور الذي يدعم الإستفادة من آداء وحدة المعالجة على أكمل وجه.

يأتي السطح العلوي من نظام التبريد المقدم في هاتف Red Magic 5S من الفضة، وهي من المواد الموصلة للحرارة الأكثر شيوعاً، حيث تستخدم Nubia الفضة لطلاء تكوينات محددة في نظام التبريد أو اللوحات الموصلة للحرارة بشكل كامل، والتي ستعمل بتناغم مع رقائق نحاسية بحجم 4843 مم² تعمل على تبديد الحرارة.

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أيضاً يتضمن نظام التبريد أنابيب في غرفة بخار، مع هلام حراري عالي الآداء، ومراوح مدمجة بعلامة Red Magic التجارية بقوة 15000 دورة في الدقيقة، مما يدعم تدفق الهواء في هاتف Red Magic 5S من أعلى إلى أسفل، ومن المتوقع أن يدعم هذا النظام أعلى آداء في التبريد للحصول على أعلى آداء من رقاقة المعالج في الهاتف.

يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن كشفت عن بعض من مميزات هاتف Red Magic 5S الذي يضم معالج Snapdragon 865 Plus، مع ذاكرة عشوائية LPDDR5، وسعة تخزين في UFS 3.1، كما يأتي بشاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 144Hz.

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