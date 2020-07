تكنولوجيا: تقرير يؤكد إرتفاع معدل الإنفاق على الألعاب في 2020 بشكل غير مسبوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد نشر عبر NPD Group على إرتفاع غير مسبوق في معدل الإنفاق على الألعاب خلال 2020، حيث إرتفع معدل الإنفاق على ألعاب الفيديو في سوق الولايات المتحدة إلى 1.2 مليار دولار خلال شهر يونيو.

إرتفعت نسبة الإنفاق في ألعاب الفيديو خلال 2020 بنسبة 26% أعلى من العام السابق، وهو ما أكد عليه تقرير NPD Group، الذي كشف عن وصول معدل الإنفاق على إكسسوارات الألعاب، وبرامج الألعاب، وأيضاً أجهزة الألعاب إلى 6.6 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 19% عن العام الماضي، كما أنه المعدل الأعلى في الإنفاق على الألعاب منذ عام 2010.

ولقد ساهمت بعض العناوين في دفع وتعزيز سوق الألعاب خلال الفترة الأخيرة، ومنها ألعاب الجزء الثاني من Last of Us، و Animal Crossing: New Horizons، وأيضاً Call of Duty: Modern Warfare، ولقد كان الجزء الثاني من Last of Us الأكثر مبيعاً خلال شهر يونيو، وثالث الألعاب في تحقيق أرباح خلال هذا العام.

كما كانت لعبة Animal Crossing: New Horizons الأكثر مبيعاً على منصة ألعاب Switch خلال شهر يونيو، بينما حققت لعبة Ring Fit Adventure قفزة كبيرة من المرتبة 835 إلى المركز السابع في الألعاب الأعلى مبيعاً خلال شهر يونيو.

من جانب أخر إنخفضت مبيعات بعض أجهزة الألعاب خلال شهر يونيو، حيث كانت Nintendo Switch الأعلى مبيعاً خلال شهر يونيو، بينما كان ذراع التحكم Xbox Elite Series 2 الأعلى مبيعاً في إكسسوارات الألعاب خلال شهر يونيو.

وتشير التوقعات إلى إنتشار فيروس كورونا كان من الأسباب الرئيسية لإتجاه الكثير من المستخدمين لشراء الألعاب نتيحة للحظر المفروض، ومن المتوقع أن تتجه سوني لإنتاج ملايين الوحدات من جهاز PlayStation 5 القادم لمواكبة الطلب المتزايد على أجهزة الألعاب.

