هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن تصميم ومواصفات الهاتف Huawei Enjoy 20s

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة Huawei تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Huawei Enjoy 20s لأنه تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية.

الصور المدرجة في قاعدة بيانات هيئة الإتصالات الصينية TENAA تؤكد لنا قدوم الهاتف Huawei Enjoy 20s مع شاشة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا الهيئة الصينية أن الهاتف Huawei Enjoy 20s سيضم شاشة بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB/6GB/8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB/128GB/256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh.

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كشفت لنا الهيئة الصينية كذلك أن الهاتف Huawei Enjoy 20s سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة والأخيرة. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1.

للآسف، لا نزال نجهل موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Huawei Enjoy 20s، ولكن من المرجح أن يحدث ذلك في المستقبل المنظور نظرًا إلى أن الهاتف بدأ فعلاً بجمع الشهادات التنظيمية اللازمة.