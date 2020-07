شركة Realme ستحضر إلى معرض IFA بالعاصمة برلين لأول مرة على الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - معرض IFA الذي يُقام كل عام بالعاصمة الألمانية، برلين لن يمضي كالمعتاد هذا العام بسبب جائحة COVID-19. للحد من مخاطر الإصابة بـ COVID-19، قرر منظمو IFA إبقاء المعرض مفتوحًا فقط للصحفيين وليس للجمهور العام، ولكن لا يزال من غير الواضح ما هي العلامات التجارية التي ستحضر إلى الحدث نظرًا لأن شركة سامسونج إنسحبت منه بالفعل وغيرها قد تحذو حذوها.

الآن أكدت شركة Realme نيتها حضور معرض IFA 2020 بالعاصمة الألمانية، برلين لأول مرة على الإطلاق. تم الإعلان عن هذا من خلال الحساب الرسمي لمعرض IFA على شبكة تويتر، ولكن لم نسمع أي شيء عن هذا الموضوع من قبل شركة Realme نفسها.

من غير الواضح حاليًا ما هي المنتجات التي ستكشف عنها شركة Realme في معرض IFA 2020 ولكننا نتوقع أن يتم الإعلان عن الهواتف الذكية جنبًا إلى جنب مع بعض أجهزة إنترنت الأشياء ومنتجات نمط الحياة نظرًا لأن الشركة وسعت نطاق عملها لتوسيع منظومتها لتشمل أكثر من مجرد من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للإرتداء.

Get exicted for @realmemobiles! We're welcoming the growing smartphone brand for the first time in #Berlin at #IFA20 Special Edition! pic.twitter.com/OJ8b9y5PS2