الإعلان عن إسوارة Xiaomi Mi Band 4C مع الموصل USB-A، وتُكلف أقل من 20$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالإعلان عن إسوارة اللياقة البدنية Redmi Band في شهر أبريل الماضي والتي تحتوي على منفذ USB Type-A والعديد من ميزات Xiaomi Mi Band 4. الآن، قررت شركة Xiaomi إطلاق إسوارة اللياقة البدنية هذه في الأسواق العالمية تحت إسم Xiaomi Mi Band 4C، وتايوان هي أول سوق يحصل على هذه الإسوارة، وتُكلف هناك أقل من 20 دولار أمريكي.

هذه الإسوارة الذكية تضم شاشة OLED كبيرة، وتأتي من دون كابلات أو شواحن إضافية نظرًا إلى أنها تملك موصل USB Type-A. وعلاوة على ذلك، فهذه الإسوارة تضم كذلك بطارية توفر 14 يومًا من الإستخدام بدلاً من 20 يوم التي توفرها إسوارة Xiaomi Mi Band 4 العادية، ولكنها لا تزال توفر عمر مثالي للبطارية.

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كما يمكنكم أن تتوقعوا، فإسوارة Xiaomi Mi Band 4C تفتقر إلى رقاقة NFC، ولكنها تأتي بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل البرتقالي والأسود والأزرق والأخضر. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن أحزمة هذه الإسوارة لا تزال قابلة للتبديل، ولكن هذه الأحزمة تُكلف 22 دولار أمريكي للحزمة بالكامل.