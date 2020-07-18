شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تنشئ الولايات المتحدة أول محطة فضاء عسكرية؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن Shooting Star عبارة عن مركبة شحن بطول 16 قدمًا مصممة لاستيعاب 10000 رطل وتم تطويرها في الأصل لمهمة إعادة إمداد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية.

وتتطلع الشركة إلى عام 2021 عندما ستحلق المركبة في أول مهمة عرض لها إلى محطة الفضاء الدولية.

وشركة سييرا نيفادا (SNC) شركة مقاولات في مجال الطيران والأمن القومي تركز على تعديل وتكامل الطائرات، وقد اختارتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتصميم محطة فضاء صغيرة تدور في مدار أرضي منخفض.

وقال فاتح أوزمن الرئيس التنفيذي لشركة SNC: "نحن متحمسون لطبيعة مهمة Shooting Star المتعددة المهام".

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وأضاف: "تم تطويرها في الأصل من أجل مهام إعادة إمداد وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية، ومنذ ذلك الحين نواصل تحديد القدرات والحلول الجديدة التي تقدمها لمجموعة متنوعة من العملاء"، مؤكدا: "إن التطبيقات الممكنة لـ Shooting Star لا حصر لها".

وقال قائد مكوك الفضاء السابق في وكالة ناسا والطيار المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية ستيف ليندسي: "تم تصميم Shooting Star الحالي بالفعل بقدرات كبيرة لموقع مداري، وبإضافة عدد قليل فقط من المكونات، يمكننا تلبية احتياجات وزارة الدفاع".

فيما أثار تحرك البنتاجون لإطلاق محطة الفضاء الخاصة به مخاوف، حيث قالت فيكتوريا سامسون من مؤسسة Secure World Foundation: "إن هذا الأمر يثير الكثير من الأسئلة: أي ما هو البحث والتطوير الذي أرادوا العمل عليه والذي استدعى ذلك حقًا؟"