تكنولوجيا: علامات تكشف تعرض جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكى للاختراق.. خلى بالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت حوادث الاختراق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأصبح من الضرورى على مستخدمى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية تأمين كافة الحسابات والأجهزة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لكن هناك بعض العلامات التى قد تكشف لك تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف للاختراق، والتى يجب الاهتمام بها ومعالجتها على وجه السرعة قبل فوات الآوان: 8 علامات تؤكد تعرض جهاز الكمبيوتر الخاص بك للاختراق:

أعطال متكررة أو بطء أداء الجهاز بشكل غير عادى.

رؤية نوافذ منبثقة متكررة وعشوائية تظهر بمتصفحك خاصة تلك التى تشجعك على زيارة مواقع غير عادية، أو تنزيل برامج مكافحة الفيروسات أو برامج أخرى.

تلقى أصدقاؤك دعوات من وسائل التواصل الاجتماعى لم ترسلها.

عمليات تثبيت غريبة لم تقم بها لبعض البرامج.

يتحرك الماوس بين البرامج ويقوم ببعض بالاختيارات.

أنشطة غير عادية مثل تغيير كلمة المرور.

ظهور برامج غير معروفة عند بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

إذا تمت إعادة توجيهك من نتائج البحث عبر الإنترنت إلى صفحات أخرى بشكل مفاجئ ومتكرر. 6 علامات تكشف اختراق هاتفك الذكى: انخفاض ملحوظ فى عمر البطارية.

بطء الأداء بشكل عام.

استخدام عالى للبيانات.

مكالمات أو رسائل صادرة لم ترسلها.

ظهور نوافذ منبقثة غامضة.

نشاط غير عادى على أى حسابات مرتبطة بالجهاز.

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