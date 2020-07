شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء أمريكيون يكتشفون طريقة لتحويل إناث البعوض لذكور غير ضارة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى خبر سعيد للكثيرين، اكتشف علماء أمريكيون، طريقة لتحويل إناث "البعوض" لذكور لا تلدغ، وذلك عن طريق تغيير "جينوم واحد" فقط.

ووفقا لموقع سبوتنيك، فإن السبب الرئيسى للدراسة، هو فرضية أن ذكور البعوض، على عكس الإناث، لا تميل إلى اللدغ.

فريق مشترك من العلماء الأمريكيين يمثلون جامعة "فرجينيا بوليتكنيك" وجامعة "تكساس إيه آند إم" استخدموا إناث بعوضة الحمى الصفراء " Aedes aegypti" والتي تسبب عددا كبيرا من العدوى الخطيرة.



بعوضة

وقام الفريق العلمى بتحليل أحد أزواج الكروموسومات التي تحدد "الجنس الذكري" لدى هذا النوع من البعوض، ثم أدخلوا الجين المحدد للذكور "Nix" في صبغيات الأنثى، وسمح هذا التغيير الجيني بتحويل الإناث إلى ذكور، كما أن هذه التغييرات سيتم تناقلها من قبل الأجيال اللاحقة، وفق مجلة "Proceeding of the National Academy of Sciences".

وعلى الرغم من نجاحهم فى تحويل الإناث، إلا أن العينات، التي حصل عليها العلماء، لم تتمكن من الطيران، وذلك بسبب عدم وجود جين " myo-sex".

وأعلن العلماء، أنه في الدراسات اللاحقة سيتم حقن كلا الجينين في الإناث في نفس الوقت، لأن ذلك يمكن أن يساعد بشكل كبير في مكافحة البعوض الضار.