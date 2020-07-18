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ولاحظ عالم الميكروبات، جاريد ليدبيتر، عند عودته إلى مختبره بعد رحلة عمل لأشهر أن طلاء أواني زجاجية يحتوي على مركب كربونات المنغنيز، تركها في الماء، فقد بريقه وتحول لونه إلى أسود غامق.
وقال الباحث إن هذه العملية تسمى الأكسدة لكن الفضول انتابه حول سبب ذلك فبدأ بحثا رفقة زملائه في المعهد.
وقام الفريق بطلاء قارورتين بنفس المركب، إحداها عقمت بالبخار، وبعد مرور عام ظل طلاء القارورة المعقمة على حاله، فيما تغير لونه في القارورة الثانية.
وباستعمال تحليل الحمض النووي الريبي، اكتشفوا 70 نوعا من البكتيريا على طلاء القارورة التي لم تعقم.
ووفق الباحث، مع مزيد من الاختبارات تمكن الفريق من تحديد نوعين من البكتيريا، إحداهما تتغدى من الإلكترونات المنغنيزية لتغيير ثاني أكسيد الكربون إلى كربون قابل للاستخدام، مثل استخدام النباتات لأشعة الشمس لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى السكريات والأكسجين أثناء عملية التمثيل الضوئي.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حادث وقع بالصدفة في مختبره.. عالم يكتشف بكتيريا “تأكل المعادن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.