أسباب توقّف بعض المواقع الإلكترونية حول العالم عن العمل

ويبدو أن انقطاع الخدمة بدأ عند حوالي الساعة 2:15 بتوقيت المحيط الهادي واستمر لمدة 25 دقيقة تقريباً قبل عودة عملها بشكل طبيعي.

وبُعيد هذه المشكلة، أصدرت شركة Cloudflare بياناً أكدت فيه أن العطل لم يكن بسبب هجوم على النظام، مشيرة إلى أن الانقطاع طال بعض أجزاء الشبكة. وقالت الشركة في البيان “يبدو أن أحد أجهزة التوجيه تعرض لعطل وتسبب في تعطيل بعض أجزاء الشبكة. نعتقد أننا عالجنا السبب الجذري وأنظمة مراقبة الاستقرار الآن”، بحسب ما ذكره موقع “تك كرانش”.

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ولم تكن مواقع الويب معطلة فحسب، بل كانت أيضًا بعض الصفحات التي تهدف إلى توفير التحذيرات وتتبع حالات الانقطاع، معطلة أيضاً.

وبحسب الشركة، فالعطل وقع أثناء قيام فريق هندسة الشبكات لدينا بتحديث التكوين configuration update على جهاز توجيه في أتلانتا لتخفيف الازدحام، وقد احتوى هذا التكوين على خطأ تسبب في تحويل كل حركة المرور عبر عدد من مراكز البيانات حول العالم نحو مركز أتلانتا،

الأمر الذي أدى إلى تعرّض الشبكة المذكورة (اتلانتا) لضغط كبير أدى إلى توقفها عن العمل، وبالتالي تأثرت مواقع البيانات الأخرى التي تم التحويل منها، وهي سان خوسيه، دالاس، سياتل، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن، ريتشموند، نيوارك، أتلانتا، لندن، أمستردام، فرانكفورت، باريس، ستوكهولم، موسكو، سانت بطرسبرغ، ساو باولو، كوريتيبا، وبورتو أليغري، فيما استمرت مواقع أخرى بالعمل بشكل طبيعي. ببساطة كل المواقع الإلكترونية التي تعمل عبر مراكز البيانات في هذه المناطق توقفت عن العمل ولم يعد باستطاعة الزائر الوصول إليها.

ولمن لا يدرك طبيعة عمل CloudFlare، فهي عبارة عن خدمة DNS و (CDN (Content Delivery Network تحمي وتسرع موقعك، فبمجرد أن تربطه بها، تلعب خوادمها دور الوسيط بين الموقع وبين الزوار، فتخفف عن الموقع الضغط، وتحسن أداءه، وتمنع القراصنة من دخوله بالتمييز بينهم وبين الزوار العاديين والزواحف (أو العناكب وهي برامج أرشفة تجمع البيانات من المواقع لصالح محركات البحث).