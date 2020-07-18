تكنولوجيا: Audeze تكشف عن سماعة الألعاب Penrose المصممة لدعم الجيل القادم من أجهزة الألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Audeze مؤخراً عن إصدار جديد من السماعات المخصصة للألعاب بعنوان Penrose، والتي تأتي بمميزات أكثر لدعم أجهزة الألعاب القادمة PS5 وXbox Series X، مع سعر 300 دولار تقريباً.

تنطلق سماعة Penrose الألعاب الجديدة من Audeze في الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل بسعر 300 دولار، مع خصم بقيمة 50 دولار لطلبات الحجز المسبق الآن.

قدمت Audeze اثنان من النماذج المختلفة من سماعة Penrose، حيث يأتي النموذج الأول باللون الأزرق حول وسادات الأذن، كما تتوافق في العمل مع أجهزة PS5، و PS4، ونظام تشغيل Windows 10، وأيضاً نظام macOS.

بينما يأتي النموذج الثاني باللون الأخضر ويدعم منصات مايكروسوفت للألعاب مثل Xbox Series X، وأيضاً الإصدارات الحالية من أجهزة Xbox One، وأجهزة Windows، على أن تختلف السماعات في dongle المدمج، حيث تدعم إحدى السماعات معايير وبروتوكول مايكروسوفت اللاسلكية، بينما تدعم كلا السماعتين الإتصال مع Nintendo Switch dock.

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ويتوافق كلا النموذجين في المواصفات الأخرى للسماعات، حيث تأتي سماعة Penrose بميكروفون قابل للإنفصال عن السماعة، مع مقيس 3.5مم، ومنفذ USB-C للشحن، كما تتضمن مقابض صوتية مستقلة للميكروفون وسماعة الرأس.

كما تدعم سماعة Penrose الإتصال بأجهزة الألعاب وأجهزة الحاسب عبر 2.4GHz، أو البلوتوث 5.0، ورموز SBC وأيضاً AAC للعمل مع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

أيضاً تؤكد Audeze على أن سماعة Penrose يمكن أن تعمل بكلا الأوضاع اللاسلكية في نفس الوقت لذا يمكن للمستخدم أن يبدأ المحادثات في الألعاب والإستماع إلى الموسيقى التصويرية في الألعاب في نفس الوقت.

وترتكز سماعة Penrose على محركات مغناطيسية 100مم، كما تقدم صوتيات بأعلى كفاءة وجودة تحاكي السماعات ذات التكلفة الأعلى، لذا نترقب توفر السماعة في الأسواق خلال شهر سبتمبر لنتعرف على مدى كفاءة سماعة Penrose في منافسة السماعات المخصصة للألعاب.

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