تكنولوجيا: أهمية تقنية إنتل Thunderbolt 4 في دفع قدرة أجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة إنتل تقنية Thunderbolt لدعم أنظمة الحاسب بمنافذ مميزة بآداء سريعة وتتخطى آداء معايير منافذ USB، ومن جديد تقدم إنتل معايير Thunderbolt 4 التي ستدفع آداء أنظمة الحاسب ليكون أكثر قدرة من الأنظمة الحالية.

تأتي معايير إنتل الجديدة Thunderbolt 4 ببعض المواصفات المميزة للمعايير السابقة، حيث تستخدم منافذ USB-C، كما تدعم 40 جيجابت في الثانية، أيضاً تدعم معايير Thunderbolt ميزة الوصول السريع والمباشر لموصلات PCIe دون الحاجة لتفكيك نظام الحاسب بشكل كامل للوصول لموصلات PCIe.

ولقد انتقلت شركة إنتل لإستخدام معايير منافذ USB C مع معايير ThunderBolt 3 خلال 2015، والتي تأتي بتصميم أكثر نحافة، وسرعة فائقة، ودعم الإتصال السلس بشاشات 4K، ومع إنطلاق معايير Thunderbolt 4 يمكن لنظام أجهزة الحاسب أن يأتي بتصميم نحيف جداً، مع ميزة دعم إتصال اثنان من شاشات 4K، أو شاشة بدقة عرض 8K مع سرعة مضاعفة في نقل البيانات مقارنة بمعايير Thunderbolt 3.

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أيضاً من المتوقع أن يتم دفع السعة التخزينية في الأجهزة مع معايير Thunderbolt 4 من 16 جيجا بت لكل ثانية، إلى 32 جيجابت لكل ثانية، لذا يمكن أن تقدم معايير Thunderbolt 4 الدعم الأمثل لمحرري الفيديو أو عند نقل الملفات ذات الحجم الكبير.

من جانب أخر تقدم إنتل تقنية Thunderbolt 4 بمعايير أعلى في الحماية عبر محاكاة إفتراضية ل VT-d لمنع الهجمات المباشرة على الذاكرة أو هجمات DMA، أو مثل ثغرة Thundersp الأخيرة، أو عمليات الإختراق المعقدة، كما يمكن أن تقدم معايير الحماية والآمان دعم أفضل للمستخدمين مع ربط الشاشات المتعددة مع أنظمة الحاسب الدفتري.

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