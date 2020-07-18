Nubia تؤكد قدوم الهاتف Nubia Red Magic 5S مع نظام تبريد مطلي بالفضة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بالتشويق لهاتف الألعاب المقبل Nubia Red Magic 5S لأول مرة في بداية هذا الأسبوع، ومنذ ذلك الحين علمنا أنه سيأتي مع المعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع الذاكرة العشوائية LPDDR5، ومع الذاكرة الداخلية السريعة UFS 3.1. أحدث التفاصيل المؤكدة هي أن نظام التبريد في الهاتف سيحتوي على طبقة تبريد فضية مما يجعلها تشق طريقها إلى الهواتف الذكية لأول مرة على الإطلاق.
معظم الهواتف الذكية التي تملك نظام تبريد خاص تستخدم أنابيب تبديد الحرارة النحاسية، ولكن الفضة توفر موصلية حرارية فائقة مما يؤدي إلى توفير خصائص تبريد فائقة. سيتعين علينا الإنتظار ونرى كيف سيعمل الهاتف بالفعل ولكننا لا نتوقع تحسنًا كبيرًا جدًا على مستوى نظام التبريد لمجرد إستخدام الفضة.
بخلاف ذلك، ما زلنا نفتقر إلى المواصفات والميزات الرئيسية للهاتف Nubia Red Magic 5S، ولكن وفقا للشائعات، من المتوقع أن يحمل معظم العناصر الموجودة في الهاتف Nubia Red Magic 5G. وتشمل هذه العناصر شاشة 144Hz، وما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية، ومروحة التبريد المدمجة داخل الجهاز.
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