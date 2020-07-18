جهاز iPad Air 2020 القادم قد يكون أرخص وأكثر قوة وكفاءة من سلفه

فاطمة أيت طالب - دبي - أفاد تقرير جديد من موقع DigiTimes أن شركة آبل تقوم بتنشيط سلسلة التوريد الخاصة بها لإنتاج حواسيب MacBook جديدة مزودة بمعالجات ARM بالإضافة إلى أجهزة لوحية جديدة. وبحسب ما ورد، تتوقع الشركة إرتفاع مبيعات الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية هذا العام مقارنة مع العام 2019.

يُقال أن iPad Air 2020 الذي سيضم شاشة بحجم 10.8 إنش هذه المرة سيعتمد على إستراتيجية iPhone SE 2020 من خلال عرضه بسعر مناسب مع تزويده بمعالج قوي. من المحتمل أن يتم تزويد هذا الجهاز اللوحي بالمعالج Apple A13، وهو نفسه المعالج المستخدم حاليًا في iPhone SE 2020، على الرغم من وجود بعض التقارير المتضاربة حول هذا الموضوع.

جهاز iPad Air 2019 الحالي يضم المعالج Apple A12 ويبدأ سعره من 500 دولار أمريكي لنسخة 64GB. يحتوي iPad 10.2 العادي على المعالج Apple A10 القديم ويُكلف 330 دولار أمريكي حاليًا. لذا، فإن سعر iPad Air 2020 يجب أن يتواجد في مكان بين هذين السعرين.

لم يُذكر الكثير حول جهاز iPad Air 2020 الجديد. قد يكون أول جهاز iPad لا ينتمي إلى تشكيلة iPad Pro Series يتخلص من منفذ Lightning لصالح منفذ USB Type-C.

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أما في حالة إذا كنت تتطلع لشراء جهاز iPad Mini جديد، فهو سيصل في العام المقبل، كما أوضح المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo في وقت سابق. ومن المثير للإهتمام أنه أفاد أيضًا أنه سيتم تجميع لوحيات iPad مع شواحن بقوة 20W، على عكس هواتف iPhone التي ستصل من دون الشاحن وسماعات الأذن EarPods.

أما بالنسبة للحواسيب المحمولة، فقد تردد أن شركة آبل تعمل على طراز جديد من MacBook Pro 13 وعلى طراز جديد من MacBook Air مع العلم بأن كلا الطرازين سيصلان مع معالج آبل الذي يستند على معمارية ARM، ومن المقرر إطلاقهما بحلول نهاية هذا العام.