تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم الرسمي لسماعات Galaxy Buds Live، وتؤكد وجود تقنية ANC

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة سامسونج حدثًا ضخمًا في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل لإزاحة الستار رسميًا عن مجموعة من المنتجات المهمة التي تشمل سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series و Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold 2، فضلا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Galaxy Buds Live. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريبات جديدة تستعرض لنا هذه السماعات وتؤكد لنا بعض الأشياء الإضافية.

على ما يبدو، سماعات Galaxy Buds Live القادمة لن تحل محل سماعات +Galaxy Buds الحالية، فهي ستكون أول سماعات لاسلكية حقيقية للأذن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC. هذا سيجعلها في مكانة مثالية للتنافس مع سماعات AirPods Pro التي تدعم بدورها هذه التقنية.

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هذه التسريبات الجديدة تكشف لنا أن شركة سامسونج قررت مرة أخرى عدم إستنساخ تصميم AirPods. فكما رأيتم جميعًا على الأرجح، فسماعات Galaxy Buds و +Galaxy Buds لا تشبه AirPods إطلاقًا، ونفس الأمر ينطبق على سماعات Galaxy Buds Live التي لا تشبه إطلاقًا سماعات AirPods Pro.