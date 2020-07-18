شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منفذ شحن Thunderbolt 4 الجديد وهل سيغير طريقة نقل البيانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إنتل مؤخرا عن معيار الاتصال الخاص بتقنية Thunderbolt 4 أو الجيل الجديد من تقنية Thunderbolt، والذي طورته اعتمادا على المواصفات الخاصة بتقنية USB4 التي لم تتوفر بعد أيضا، حيث من المنتظر أن يتوافق مع أجهزة الكمبيوتر والكابلات بمنفذ Thunderbolt 4 مع الكابلات والمحلقات الخاصة بالجيل الحالي أو Thunderbolt 3.

Thunderbolt 4

يوفر هذا الجيل الجديد بروتوكول لنقل البيانات بسرعة عالية يمكنه ضبط النطاق الترددي للبيانات والفيديو ديناميكيا، وذلك اعتمادا على الجهاز أو التطبيق، حيث يضاعف الحد الأدنى لنقل الفيديو والبيانات مقارنة مع Thunderbolt 3، إضافة إلى دعم التوصيل بشاشتين بدقة 4K أو شاشة بدقة 8K.

كما يتيح نقل البيانات من خلال منفذ PCIe بسرعة حتى 32 جيجابت/الثانية لسرعات تخزين تصل إلى 3000 ميجابت/الثانية، فضلا عن دعم الكابلات بسرعة 40 جيجابت/الثانية حتى طول 2 متر.

Advertisements

متى يصل Thunderbolt 4

من المتوقع وصول أول الملحقات وأجهزة الكمبيوتر الداعمة للجيل الجديد Thunderbolt 4 في وقت لاحق من العام الحالي 2020، وذلك مع إطلاق الشركة الجيل الحادي عشر من معالجاتها.

مميزات Thunderbolt 4

لا يعد هذا المنفذ مفيد بشكل كبير للمستخدمين الذين يكتفون بتصفح الويب فقط، ولكن إذا كنت من النوع الذي يربط الكمبيوتر الدفتري بانتظام بشاشات متعددة، أو تعتمد على كميات هائلة من البيانات، فإن Thunderbolt 4 يمكن أن يجعل حياتك أسهل كثيرًا، كما يدعم Thunderbolt 4 أيضًا معيار USB-4 القادم، مما يساعد على إثباته قليلاً في المستقبل