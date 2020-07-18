شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحضر مطار "فوستوتشنى" الفضائى لإطلاق صواريخ "أنجارا" المعدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام روسية بدء الاستعدادات لتجهيز مطار "فوستوتشنى" الفضائى بمنصات جديدة لإطلاق صواريخ "أنجارا" المعدلة، وقال بيان صادر عن الموقع الإلكترونى لمركز تشغيل المرافق والبنى التحتية فى المطار: "بدأت عملية نقل الأجزاء المعدنية الكبيرة للمنصات التى ستستخدم فى إطلاق صواريخ أنجارا من مطار فوستوتشنى الفضائى.. وجرى تحميل هذه الأجزاء التى يبلغ وزنها أكثر من 2000 طن على سفينة بارنتس التى غادرت مؤخرا مياه حوض السفن فى مصنع زفيوزدتشكا".

وأوضح البيان أن السفينة المذكورة ستبحر مع حمولتها عبر المحيط المتجمد الشمالى لتمر بمضيق بيرينغ وأخوتسك لتصل إلى ميناء سوفيتسكايا غافانا، وهناك سيتم إفراغ الحمولة فى بارجة أخرى ستنطلق باتجاه المطار عبر نهرى آمور وزيا، ويفترض أن تصل المعدات إلى المطار فى سبتمر المقبل.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت سابقا إلى أن عمليات بناء القواعد الخاصة بإطلاق صواريخ "أنجارا" فى مطار "فوستوتشنى" بدأت منذ العام 2019، وأن روسيا تخطط لإطلاق نماذج معدلة من هذه الصواريخ تحمل اسم Angara-A5 عام 2023، لتنقل إلى الفضاء مركبة روسية من نوع "أوريول" فى رحلة غير مأهولة.

جدير بالذكر أكد رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميترى روجوزين، فى مايو الماضى أن العمل على تشييد منشآت جديدة فى مطار فوستوتشنى الفضائى الروسى يجرى بوتيرة متسارعة رغم الظروف المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا، وفى حسابه على "تويتر" أشار روجوزين إلى أن المؤسسة بدأت بزيادة وتيرة العمل على استكمال بناء منشآت جديدة فى مطار "فوستوتشني"، وخصوصا المجمعات الخاصة لإطلاق صواريخ "أنجارا" الروسية.