شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيناتور أمريكى يسأل تويتر حول ادعاءات تورط موظف بحادث اختراق الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضغط السناتور الأمريكى "جوش هاولي" الجمهوري، الذي يتابع عن كثب قضايا التكنولوجيا، على الرئيس التنفيذى لشركة تويتر جاك دورسي بالتحدث عن ما إذا كان هناك موظف بالشركة قد تلقى أموالا للمساعدة فى اختراق حسابات رفيعة المستوى هذا الأسبوع.

وبحسب موقع toi الهندى، رفض تويتر التعليق على الأمر، فيما حث كل من الجمهوريين والديمقراطيين تويتر على شرح أفضل لكيفية تمكن المتسللين من السيطرة على الحسابات المؤثرة واستخدامها لطلب العملة الرقمية، وقد شمل المؤثرين الاجتماعيين الذين تم اختراق حساباتهم كل من المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك.

وتُظهر سجلات blockchain المتاحة للجمهور أن الهاكرز الظاهريين تلقوا ما يزيد عن 100000 دولار أمريكي من العملة المشفرة، وأفاد النائب بأن أحد الموظفين فى تويتر كان مسؤولاً عن الاستحواذ على حسابات رفيعة المستوى، إلا أن التقارير لم تتمكن من إثبات هذا الأمر.

وفي رسالته، سأل هاولي رئيس تويتر جاك دورسي عما إذا كان هناك دليل على تورط موظف تويتر في الاختراق، وإذا كان الأمر كذلك، سأل هاولي عما إذا كان دورسي على علم بذلك عندما قال إن الهجوم تم تنفيذه بعد هجوم الهندسة الاجتماعية، كما سأل هاولي أيضًا عما إذا كان تويتر قد اتخذ خطوات لمنع الموظفين من الوصول بشكل غير صحيح إلى الحسابات، “هل فكر موقع تويتر وقرر عدم تنفيذ تدابير أكثر صرامة لمراقبة الدخول في الماضي؟".