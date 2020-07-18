شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعلن اختراق الهاكرز لبيانات 8 حسابات غير موثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تويتر إن الهاكرز الذين اخترقوا منصتها منذ عدة أيام، تمكنوا أيضا من تنزيل معلومات خاصة بما يصل إلى 8 حسابات أخرى، إلا أن هذه الحسابات ليست حسابات موثقة مثل باقى الحسابات التى تم اختراقها، حيث قالت الشركة إن المهاجمين استهدفوا 130 حسابًا، وتمكنوا من إعادة تعيين كلمات المرور والسيطرة على 45 منهم والتغريد من تلك الحسابات.

وقد تمكن الهاكرز من الوصول إلى أنظمة تويتر الداخلية لاختطاف بعض من أهم أصوات المنصة بما فى ذلك المرشح الرئاسى الأمريكى جو بايدن، ونجم تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما والملياردير إيلون ماسك واستخدموها لطلب العملة الرقمية.

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وتُظهر سجلات blockchain المتاحة للجمهور أن المحتالين تلقوا أكثر من 100 ألف دولار من العملة المشفرة، وشملت الحسابات البارزة التى تم اختراقها أيضًا مغنى الراب كانى ويست ومؤسس أمازون جيف بيزوس والمستثمر وارين بافيت والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس وحسابات الشركات لـ Uber وأبل.

وقال تويتر في بيانه الأخير إن المهاجمين "تلاعبوا بعدد قليل من الموظفين" للوصول إلى أدوات الدعم الداخلي المستخدمة في الاختراق، وقالت الشركة إنها تعطل بعض تفاصيل الهجوم وهي تواصل تحقيقاتها، وأكدت مجددًا أنها تعمل مع أصحاب الحسابات المتأثرين.