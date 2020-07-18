كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تعلن Zoom عن شاشة تعمل باللمس لإجراء مكالمات الفيديو في المنزل

سيعتمد الكثير من الأشخاص على Zoom في المستقبل المنظور، لذلك من الطبيعي أن تدخل الشركة في لعبة الأجهزة.

أعلنت شركة مؤتمرات الفيديو التي تتخذ من سان خوسيه مقراً لها، عن أول جهاز تكبير / تصغير من يوم الأربعاء. إنها شراكة مع DTEN، ومقرها أيضًا في سان خوسيه، والتي تصنع معدات مؤتمرات الفيديو للشركات.

إنها في الأساس شاشة ثانية لمكتبك تعمل بشكل أصلي مع Zoom، مما يتيح مكالمات الفيديو والتعاون مع شاشة لمس كبيرة ورائعة.

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دعونا نتعمق في المواصفات: ستحصل على شاشة لمس مقاس 27 بوصة بدقة 1080p ونسبة عرض إلى ارتفاع 16: 9. تحتوي الشاشة على ثلاث كاميرات وثمانية ميكروفونات لجعل مكالمات الفيديو تبدو بصوت أفضل مما هي عليه على الأرجح خلال جهاز الكمبيوتر المحمول التقليدي كما تتصل شاشة DTEN ME بالإنترنت عبر WiFi أو Ethernet، وتحتوي أيضًا على منفذ HDMI.

يمكن استخدام شاشة اللمس لمشاركة المحتوى والتعليق وبشكل عام، يبدو أن هذا الشاشة تتيح لك فعل معظم الأشياء التي يمكنك فعلها باستخدام Zoom على جهاز كمبيوتر، ولكن مع أفضل الميكروفونات والكاميرات، كما أنها توفر طاقة معالجة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا.

ومع ذلك، تم إرفاق اسم Zoom ببعض ممارسات الخصوصية الغامضة، كما أبرزنا في بداية جائحة كورونا. عززت الشركة أنظمتها الأمنية قليلاً في غضون ذلك، ولكن بعض الناس قد يكونون قلقين من أن يدفعوا 600 دولار مقابل كاميرا تعمل بتقنية Zoom في منازلهم.