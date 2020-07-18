كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Google تكشف عن أول صورة رسمية لسماعة Nest الذكية الجديدة المحمولة

إليك أول نظرة رسمية لنا على مكبر الصوت الذكي الجديد من Google.

كما تم رصده لأول مرة من قبل Android Police، تظهر الصور المسربة للوحدة أن ارتفاعها يبلغ حوالي 22 سم (8.66 بوصة) ويمتد غطاء القماش حول معظم منطقتها. إنه أكثر نحافة من Google Home Max، وعامل الشكل، دعونا نقول، في الوضع الرأسي وليس الأفقي.

بعد وصول Mashable إلى Google، تم تزويدها بالصورة الترويجية بالفيديو المرفق الذي يوضح أنها تستخدم في بيئة منزلية. أو بشكل أكثر دقة، عرض وحدتين موضوعة على رف خلف أريكة، بالإضافة إلى تحريكها في جميع أنحاء المنزل، مع التركيز على قابلية النقل. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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هذا يشير إلى أن مكبر الصوت مصمم للاستخدام في المنزل، على غرار أنظمة Sonos ، بالإضافة إلى كونها سهلة الحمل.

اللون الأزرق السماوي هو الوحيد الذي يظهر في الصور الرسمية، لكن الصور المسربة تظهر وجود وحدة بلون رمادي فاتح.

لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حيث ربما كانت Google تأمل في الأصل في الكشف عن الوحدة في مؤتمر I / O السنوي، والذي تم إلغاؤه مرة أخرى في مارس بسبب جائحة كورونا فمن المحتمل أنهم يحفظون الآن الإعلان الكامل لحدث منتج Google Pixel التالي، والذي سيتم تقديمه في أكتوبر.