كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ميزات جديدة تطلقها Whatsapp لمستخدميها

لم تتوانى WhatsApp في إجراء بعض التحسينات المفيدة للجميع والذين لا يزالون يعتمدون على خدمات الدردشة في الحجر الصحي حيث أعلن Whatsapp في مدونة نشرت يوم الثلاثاء عن ميزات جديدة سيتم طرحها “خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

الميزة الأكثر فائدة في أوقات الوباء هو تحسين Whatsapp لمحادثة الفيديو الجماعية حيث زاد العدد الأقصى للمشاركين من أربعة إلى ثمانية في أبريل ويؤدي ذلك إلى إنشاء شبكة على شاشة هاتفك الذكي كما ويمكنك الآن الضغط مع الاستمرار على صورة أي شخص داخل المحادثة وسوف يتم تكبير صورته ليشغل معظم الشاشة.

يمكنك إجراء مكالمة فيديو جماعية في WhatsApp بالضغط على أيقونة مكالمة الفيديو مباشرة في دردشة جماعية حالية. يمكنك أيضًا إضافة مشاركين يدويًا إلى مكالمة جديدة إذا لم تكن هناك مجموعة موجودة ويتم تشفير جميع مكالمات الفيديو من WhatsApp.

تتضمن الميزات الجديدة الأخرى القدرة على إضافة جهات اتصال باستخدام رمز QR وإضافة الملصقات المتحركة وتفعيل الوضع المظلم للويب ولسطح المكتب حيث أتاح التطبيق للمستخدمين تمكين الوضع المظلم لنظامي iOS وAndroid في مارس.

ومن المنتظر أن يضاف زر الفيديو لمجموعات المحادثات على واتساب، والتي سيتمكن فيها المستخدم بدعوة جميع الأعضاء لمحادثة فيديو بنقرة زر واحد فقط.