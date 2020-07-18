كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقارير: ستتوقف سامسونج عن إرفاق أجهزة شحن مع هواتفها الذكية بدءًا من عام 2021
سامسونج تدرس خيار إيقاف إرفاق جهاز شاحن مع أجهزتها بدءًا من العام القادم.
هذا وفقًا لتقرير ETnews (المصدر باللغة الكورية)، حيث أن السبب وراء هذه الخطوة هو حقيقة أن معظم المستخدمين لديهم بالفعل شاحن USB-C من أجهزتهم السابقة كما أن هذا القرار سيوفر أيضًا بعض المال لشركة سامسونج، مما يعوض بعض التكلفة الإضافية لمكونات 5G السعرية والتي أصبحت المعيار في الهواتف الجديدة.
يزعم التقرير أن شركة تتحدث تتحدث مع الشركاء حول الطريقة التي يجب أن تتبعها بالمضي قدمًا في هذه الخطوة، حيث من المحتمل أن تؤثر سلبًا على الشركات التي توفر أجهزة الشحن لشركة سامسونج كما أنه من المحتمل أيضًا أن تقوم سامسونج في البداية بإسقاط الشاحن من طرازات معينة فقط.
ومن الجدير بالذكر أن سامسونج تخطو خطوة مشابهة لما قامت به أبل قبل فترة وجيزة وإعلانها أنها ستتوقف عن إرفاق جهاز الشاحن بهواتفها، بدءًا من هاتف iPhone 12.
من المحتمل ألا يؤثر عدم الحصول على شاحن بهاتف ذكي جديد على معظم المستخدمين كثيرًا بسبب امتلاكهم جهاز شاحن اقتنوه من أجهزتهم القديمة كما أن له تأثير إيجابي في تقليل كمية القمامة غير الضرورية في خطوة للحفاظ على البيئة والاستغلال الصحيح للموارد بعيدًا عن الاسراف.
ومع ذلك، قد لا يوفر الشاحن القديم أفضل سرعة شحن لهاتفك الجديد، ومن المؤكد أن الاضطرار إلى شراء شاحن سريع بشكل منفصل يثير غضب بعض المشترين. لم يتم توضيح ما إذا كانت سامسونج ستقدم بعض القيمة الإضافية لمشتري الهاتف بطريقة مختلفة – ربما عن طريق قسيمة أو بعض الإضافات الأخرى المضمنة في صندوق الهاتف – لا يزال الأمر غامضًا بعض الشيء.
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