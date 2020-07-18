كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ميزة iOS 14 الجديدة هي أخبار سيئة لـ YouTube ولكنها أخبار جيدة لك

هل سبق لك أن رغبت في الاستمرار في مشاهدة الفيديو YouTube المفضل لديك في الخلفية أثناء استخدام تطبيقات أخرى على iPhone؟

حسنًا، يمكنك، إذا كنت تدفع مقابل اشتراك في YouTube Premium. ولكن هل ترغب في أن تتمكن من الاستماع إلى فيديو YouTube المفضل لديك في الخلفية مجانًا؟

سيتيح iOS 14 لك القيام بذلك. أعلنت شركة Apple عن عدد كبير من الميزات الجديدة لنظام التشغيل iOS 14 في مؤتمر المطورين العالمي لعام 2020 يوم الاثنين من الأدوات على شاشتك الرئيسية وإشعارات المكالمات المُجددة إلى ردود الرسائل والإشارات المضمنة، مع الكثير من أخبار Apple، كان على الجميع التغاضي عن بعض الآثار الجانبية لجميع هذه الميزات الجديدة.

مثال على ذلك: ميزة picture-in-picture iOS 14 الجديدة حيث يمكنك الآن إنجاز أعمال أخرى على جهاز iPhone أو iPad مع الاحتفاظ بالفيديو الذي كنت تشاهده مفتوحًا في نافذة عائمة صغيرة بحجم الصورة المصغرة يمكنك نقلها إلى أي مكان على الشاشة. رائع، أليس كذلك؟

لاحظ مات نافارا، استراتيجي وسائل الإعلام الاجتماعية، شيئًا آخر حيث يمكنك استخدام ميزة picture-in-picture مع مقاطع فيديو YouTube المفتوحة عبر تطبيق متصفح الويب Safari. يمكن دفع فيديو YouTube العائم بعيدًا عن الشاشة مع الاحتفاظ بالصوت الناتج عنه، فأنت تشغل فيديو YouTube الموسيقي المفضل لديك في الخلفية كما لو كان تطبيقًا موسيقيًا.

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يمكنك حتى مواصلة الاستماع إلى فيديو صورة داخل صورة عندما تقوم بقفل شاشة iPhone.

لاحظ أنه لا يمكنك عمل picture-in-picture باستخدام تطبيق YouTube. للاستماع إلى مقاطع فيديو YouTube في الخلفية، يجب فتح الفيديو داخل Safari. لماذا هذا؟ لأن YouTube يستخدم القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية كنقطة بيع رئيسية لاشتراكه في YouTube Premium.

الموسيقى ضخمة على موقع يوتيوب حيث وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن ما يقرب من نصف استهلاك تدفق الموسيقى عبر الإنترنت يحدث بالفعل على منصة الفيديو. تشغيل الفيديو في الخلفية المدمج في iOS 14 يمكن أن يجعل YouTube خيارًا أكثر شيوعًا للاستماع إلى الموسيقى.

ميزة iOS هذه ليست بديلاً كاملاً لـ YouTube Premium. يحصل المشتركون الذين يدفعون أيضًا على إمكانات تنزيل الفيديو للعرض بلا إنترنت وتجربة خالية من الإعلانات. ومع ذلك، إذا كان الاستماع للموسيقى في الخلفية سببًا رئيسيًا وراء دفع 11.99 دولارًا شهريًا مقابل YouTube Premium، فقد تتمكن من توفير بضعة دولارات واستخدام هذا الحل البديل بدلاً من ذلك.

سيتم إصدار iOS 14 في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، يمكنك تنزيل الإصدار التجريبي لجهاز iPhone وiPad الآن.