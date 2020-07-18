كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إليكم الخصائص الجديدة والتي ستميز iPadOS

في حين أن كل الاهتمام منصب على مستخدمي iPhone وكل ما سيحصلون عليه مع iOS 14 في مؤتمر المطورين العالمي لشركة Apple (WWDC)، فإن مستخدمي iPad لديهم شيء يتطلعون إليه أيضًا. كشفت Apple عن بعض الميزات الخاصة بمستخدمي الجهاز اللوحي الأكثر مبيعًا في iPadOS 14، والتي من الواضح أنها ستعزز تجربة iPad في المستقبل.

خربشة Scribble

الشيء الذي يجب أن يعزز تجربة iPad الخاصة بك هو Scribble، حيث يمكن للمستخدمين الكتابة مجانًا في أي حقل نصي وسيتم تحويله إلى نص. ميزة رائعة يجب أن تروق لمدوني الملاحظات المستعجلين مثل الصحفيين.

بحث Search

سيأتي نظام التشغيل iPad الذي تمت ترقيته مع Universal Search، والذي يمكن للمستخدمين من خلاله البحث والعثور على أي شيء عمليًا، بدءًا من تحديد موقع التطبيقات وتشغيلها إلى الوصول إلى جهات الاتصال والملفات والمعلومات السريعة، والحصول على إجابات للأسئلة الشائعة حول الأشخاص أو الأماكن. يمكن بدء البحث من أي مكان، ولن يضطر المستخدمون إلى مغادرة التطبيق الذي يستخدمونه.

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المكالمات Calls

إذا تلقيت مكالمات هاتفية على جهاز iPad، فلن تعيق تصفحك حيث ستظهر المكالمات بعد الآن كإشعار بانر يمكنك النقر عليه للإجابة أو التمرير للرفض، بدلاً من ظهورها على الشاشة بأكملها.

الشريط الجانبي Sidebar

سيأتي iPadOS الجديد بأداة الشريط الجانبي المعاد تصميمها والتي ستعمل عبر العديد من التطبيقات الأخرى بما في ذلك الصور والملفات والملاحظات والتقويم وموسيقى Apple. سيحصل المستخدمون على القدرة على التنقل بين التطبيقات دون فقد المحتوى الذي يركزون عليه حاليًا.